Công ty Thủy Phương trúng gói thầu hơn 4,6 tỷ tại Điện lực Đồng Tháp

Nhằm bảo đảm tính an toàn vận hành ổn định và nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống năng lượng khu vực miền Tây, hoạt động nâng cấp, bảo dưỡng hạ tầng điện phân phối luôn được các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam chú trọng.

Mới đây, ông Thái Minh Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký ban hành Quyết định số 3011/QĐ-PCĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu 7: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế khu vực Sa Đéc, Nha Mân và Lấp Vò (năm 2026 bổ sung). Đơn vị được lựa chọn thực hiện là một doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh.

Được biết, gói thầu xây lắp nêu trên sử dụng nguồn vốn sửa chữa lớn do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Đồng Tháp trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý điều hành.

Phương thức lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi công khai trong nước qua mạng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm khởi công. Giá dự toán của gói thầu này được chủ đầu tư xác lập ở mức 4.908.500.358 đồng. Đến thời điểm đóng và mở thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP, hệ thống ghi nhận có hai nhà thầu nộp hồ sơ tham gia.

Kết quả đánh giá chi tiết cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thủy Phương (Mã số thuế: 1101727562; tọa lạc tại số 50/6, Đường Nguyễn Văn Tiếp, Phường Long An, Tây Ninh) đã đáp ứng các tiêu chuẩn và được phê duyệt trúng thầu. Doanh nghiệp do ông Phan Hoàng Ân làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc trúng thầu với giá trị thực hiện là 4.678.711.043,62 đồng. Tại gói thầu này, doanh nghiệp đã áp dụng tỷ lệ giảm giá 4,68% so với giá dự thầu ban đầu (tương đương giá trị giảm trừ đạt 229.714.306,38 đồng).

Việc giảm giá giúp gói thầu kỹ thuật tại Công ty Điện lực Đồng Tháp ghi nhận mức tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công hơn 229,7 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Bách Khoa mặc dù vượt qua các tiêu chuẩn về tính hợp lệ và năng lực kỹ thuật, nhưng do giá dự thầu sau giảm giá của đối thủ cạnh tranh thấp hơn nên xếp vị trí thứ hai và không trúng thầu.

Tìm hiểu về lịch sử đấu thầu của nhà thầu trúng thầu dựa trên dữ liệu mời thầu quốc gia, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thủy Phương là đơn vị tham gia nhiều gói thầu xây lắp công trình điện tại khu vực phía Nam. Kể từ khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu, doanh nghiệp này đã dự tổng cộng khoảng 95 gói thầu trên phạm vi toàn quốc và ghi nhận trúng 45 gói. Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp tập trung lớn ở khu vực Vĩnh Long (với 28 gói thầu trúng) và Tây Ninh (với 11 gói thầu trúng). Tại Công ty Điện lực Đồng Tháp, ghi nhận trúng độc lập 3 gói thầu xây lắp công trình điện từ đầu năm 2026 đến nay.

Một chi tiết được ghi nhận trong Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 932/KT do Tổ chuyên gia lập là việc rà soát và yêu cầu làm rõ tính khả thi của nguồn lực thi công. Trong quá trình chấm thầu, Tổ chuyên gia ghi nhận một số thiết bị thi công do Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thủy Phương kê khai trong hồ sơ dự thầu gói thầu số 7 có thông tin trùng khớp với danh sách máy móc đang phục vụ tại Gói thầu số 8 cũng đang trong quá trình thực hiện. Các thiết bị này bao gồm một xe ô tô thùng tải trọng từ 7 đến 12 tấn mang biển kiểm soát 84C-068.57, một máy đào gầu múc dung tích từ 0,4 đến 0,8 khối hiệu KOBE (Mã xe: XE 1005) và hệ thống xe tải cẩu từ 5 đến 25 tấn.

Trước thông tin về việc bố trí phương tiện cơ giới này, chủ đầu tư Công ty Điện lực Đồng Tháp đã phát hành văn bản nghiệp vụ số 4846/PCĐT-KT ngày 08/06/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ năng lực huy động thiết bị cùng lúc trên công trường. Để giải trình theo yêu cầu từ phía bên mời thầu, Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thủy Phương tại văn bản số 46/QLDA-TP ngày 09/06/2026 đã tiến hành nộp bổ sung các chứng từ và các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị đối với ô tô thùng, máy đào và tải cẩu. Biện pháp đính kèm các giao dịch thuê ngoài này nhằm chứng minh khả năng bố trí các mũi thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện của hai công trình chạy song hành. Trên cơ sở các văn bản bổ sung, Tổ chuyên gia đã kết luận nhà thầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc nhà thầu tham gia và đảm nhiệm cùng lúc nhiều dự án tại các địa bàn khác nhau là hoạt động bình thường trong cơ chế đấu thầu rộng rãi qua mạng. Luật Đấu thầu hiện hành không cấm doanh nghiệp thực hiện nhiều gói thầu song song, miễn là chứng minh được phương án bố trí nhân sự, máy móc đáp ứng yêu cầu của từng gói thầu. Việc rà soát, đối chiếu và yêu cầu làm rõ khi phát hiện thiết bị trùng lặp giữa các gói thầu chạy đồng thời là nghiệp vụ cần thiết của hội đồng xét thầu, nhằm bảo đảm nhà thầu có đủ nguồn lực thực tế, phòng ngừa các rủi ro về tiến độ hoặc chất lượng công trình trong giai đoạn thực hiện hợp đồng.

Theo nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1866/QĐ-PCĐT, gói thầu số 7 có quy mô thi công trải rộng trên 5 công trình cụ thể, bao gồm tổng cộng hơn 33 km lưới điện hạ thế 1 pha, gần 3,3 km lưới điện hạ thế 3 pha và hơn 2,1 km đường dây trung thế 3 pha. Địa điểm triển khai trực tiếp bao gồm khu vực phường Sa Đéc và các xã Phú Hựu, Tân Phú Trung, An Phú Thuận, Tân Nhuận Đông, Lấp Vò, Tân Khánh Trung thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và Chủ nhật.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ BÊN MỜI THẦU Trong hoạt động đấu thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu đóng vai trò then chốt, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc hợp đồng. Theo Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt các nội dung quan trọng bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp đã phê duyệt kế hoạch tổng thể), hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời có nghĩa vụ giải quyết kiến nghị và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm. Bên mời thầu, theo Điều 79 Luật Đấu thầu, có trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng. Đặc biệt, bên mời thầu phải bảo đảm tính bảo mật thông tin tài liệu trong suốt quá trình lựa chọn và chịu trách nhiệm về phạm vi công việc được giao. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu còn phải thực hiện các nhiệm vụ như trình duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể hóa các biện pháp thi hành, Điều 35 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý việc thực hiện hợp đồng về tiến độ, chất lượng và chi phí; đồng thời phải cập nhật tiến độ thực tế lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo Điều 20 và Điều 22 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư bắt buộc phải công khai kết quả thực hiện hợp đồng và chất lượng hàng hóa đã sử dụng chậm nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện gói thầu. Về nghĩa vụ thông tin, Điều 8 Thông tư 79/2025/TT-BTC yêu cầu chủ đầu tư và bên mời thầu phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành. Điều 9 Thông tư 79/2025/TT-BTC nhấn mạnh tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và tính thống nhất giữa tài liệu đăng tải với bản gốc được duyệt. Việc hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định không chỉ giúp dự án về đích đúng tiến độ mà còn là thước đo về đạo đức công vụ và năng lực quản lý tài sản công, đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số.

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