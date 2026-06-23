Gói thầu cải tạo trường mầm non Hoa Cúc tiết kiệm hơn 160 triệu đồng

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước vừa phê duyệt kết quả gói thầu hơn 7,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, cuộc thầu rộng rãi này chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/06/2026, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước, TP Đồng Nai đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 81/QĐ-PVHXH. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành.

Gói thầu được phê duyệt là "Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo công năng các trụ sở UBND phường Tân Phú cũ thành công trình giáo dục (giáo dục mầm non Hoa Cúc). Dự án này trước đó đã được Chủ tịch UBND phường Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 06/05/2026. Tiếp đó, ngày 14/05/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Phước ban hành Quyết định số 58/QĐ-PVHXH phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu được xác định là 7.370.820.561 đồng.

Theo biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/06/2026, gói thầu số IB2600233017 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù là đấu thầu rộng rãi nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ tham gia từ Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành với giá dự thầu sau giảm giá là 7.209.833.734 đồng.

Đến ngày 16/06/2026, Quyết định số 81/QĐ-PVHXH chính thức phê duyệt giá trúng thầu cho doanh nghiệp này là 7.209.833.000 đồng. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 160.987.561 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,18%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 81/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến đầu năm 2026, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành (mã số thuế 3801197120), có địa chỉ trụ sở tại Khu Phố Phú Tân, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai là một cái tên khá quen thuộc trong hoạt động đấu thầu tại địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 45 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao với 33 gói trúng, 10 gói trượt và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này ghi nhận đạt khoảng 27.823.380.080 đồng, phần giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt khoảng 92.322.172.973 đồng.

Đặc biệt, tại gói thầu này, đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding. Lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Phúc Thành từng tham gia 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding làm bên mời thầu, trong đó trúng 4 gói và trượt 1 gói.