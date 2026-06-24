TP HCM: Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây dựng Mầm non Phú Thuận hơn 15 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công khai biên bản mở thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non Phú Thuận. Đây là một dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo hồ sơ, gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận làm Chủ đầu tư, có giá dự toán là 15.468.965.074 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chặt chẽ là 120 ngày, áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định.

Trước đó, vào ngày 05/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận Bùi Văn Tạo đã ký Quyết định số 49/QĐ-QLDA phê duyệt E-HSMT. Quá trình lập và thẩm định hồ sơ được thực hiện bởi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành, tạo khâu tiền đề pháp lý để phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp.

Cục diện mở thầu: 3 ứng viên và bài toán tiết kiệm 5%

Dữ liệu trích xuất từ biên bản mở thầu lúc 09:03 ngày 15/06/2026 cho thấy, gói thầu đã thu hút được sự tham gia của 03 nhà thầu có tên tuổi trong lĩnh vực xây lắp. Điểm đáng ghi nhận là cả 3 ứng viên đều cam kết thời gian thực hiện gói thầu đúng 120 ngày theo yêu cầu của E-HSMT, đồng thời tạo ra một cuộc bám đuổi quyết liệt về giá.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 đang tạm dẫn đầu lợi thế cạnh tranh khi đưa ra mức giá dự thầu là 14.695.694.371 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 773.270.703 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tốt là 5%.

Nguồn: MSC

Bám sát phía sau là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP với giá dự thầu 15.024.418.212 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt 2,87%, giảm 444.546.862 đồng cho ngân sách.

Xếp ở vị trí thứ ba về giá là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 7 với mức giá đề xuất 15.121.239.010 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,25% (giảm 347.726.064 đồng).

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về cục diện gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: Việc xuất hiện một hồ sơ dự thầu đạt mức tiết kiệm đúng 5% không chỉ là lợi thế tuyệt đối về giá mà còn thể hiện sự bám sát các định hướng vĩ mô về quản lý tài chính công trong năm 2026.

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích: "Cần lưu ý rằng, vào ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công. Văn bản này nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm mức tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp. Sự xuất hiện của mức giá giảm 5% tại gói thầu trường Mầm non Phú Thuận chứng tỏ thị trường đang phản ứng rất tích cực và doanh nghiệp đã tính toán chi phí vô cùng tối ưu để vừa cạnh tranh, vừa đáp ứng yêu cầu chống lãng phí của Nhà nước".

Đồng thời, kết quả mở thầu này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu cơ quan, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện, tổ chức rà soát toàn diện công tác quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo đảm chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập thiết kế đến khâu đấu thầu.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng, giá dự thầu thấp nhất mới chỉ là điều kiện cần. Theo quy trình đánh giá một giai đoạn một túi hồ sơ được quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 sẽ được ưu tiên đánh giá chi tiết đầu tiên về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các thông số kỹ thuật.

Dữ liệu độc lập cho thấy Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 là một đơn vị có bề dày với lịch sử tham gia 138 gói thầu, trúng 94 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 1.428 tỷ đồng. Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ NP cũng sở hữu thành tích với việc trúng 66/83 gói thầu đã tham gia. Điều này báo hiệu vòng đánh giá kỹ thuật sắp tới do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận thực hiện sẽ cần sự công tâm, khách quan và minh bạch ở mức cao nhất.

Trường hợp ứng viên có giá thấp nhất vượt qua được các vòng kiểm định khắt khe về kỹ thuật và nhân lực, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận sẽ không chỉ lựa chọn được một nhà thầu đủ năng lực triển khai dự án trường mầm non đúng tiến độ 120 ngày, mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và tối ưu hóa ngân sách. Ngược lại, nếu hồ sơ có giá thấp nhất bộc lộ lỗ hổng kỹ thuật, cơ hội sẽ lập tức được chuyển giao cho các nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Quyết định cuối cùng hiện đang nằm trong tay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Thuận. Việc lựa chọn nhà thầu nào sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực quản lý dự án, tinh thần trách nhiệm giải trình và sự thượng tôn pháp luật của chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.