Gói thầu cải tạo trụ sở Đảng ủy phường Đồng Xoài về tay ai?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/6/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Xoài đã ký Quyết định số 477/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01 về xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị trụ sở làm việc khối Đảng ủy phường Đồng Xoài (giai đoạn 2). Việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng được áp dụng nhằm mục đích công khai hóa thông tin đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định pháp luật hành chính hiện hành.

Dữ liệu trích xuất từ văn bản phê duyệt cho thấy gói thầu số 01 có giá được xác định là 11.931.720.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trích từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn trung hạn. Đơn vị giành chiến thắng tại cuộc thầu này là Liên danh Công ty Cầu đường Thuận Lợi. Giá đề nghị trúng thầu và được phê duyệt chính thức ở mức 11.809.621.673 đồng.

Đối chiếu chênh lệch giữa dự toán gói thầu và giá trị trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm thông qua hoạt động thầu rộng rãi đạt 122.098.327 đồng, tương ứng khoảng 1,02%. Phương thức thực hiện hợp đồng được xác lập dưới dạng trọn gói, với mốc thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng kéo dài liên tục trong 240 ngày.

Quyết định số 477/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01 về xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị trụ sở làm việc khối Đảng ủy phường Đồng Xoài (giai đoạn 2). (Nguồn MSC)

Dự án cải tạo này nằm trong tổng thể phương án đầu tư có tổng mức vốn lên đến 15.000.000.000 đồng, được Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 10/5/2026. Trong cơ cấu dòng vốn tổng thể, chi phí xây dựng trực tiếp chiếm 8.071.192.230 đồng, và chi phí thiết bị kỹ thuật chiếm 3.860.530.900 đồng. Địa điểm thi công được triển khai tập trung tại trụ sở làm việc thuộc địa bàn phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai.

Căn cứ theo diễn biến thực tế của gói thầu mang mã số hệ thống IB2600220840, thời điểm hoàn thành công tác mở thầu qua mạng được ghi nhận vào ngày 30/05/2026. Cuộc thầu đã thu hút hai tổ chức kinh tế tham gia nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ. Bên cạnh liên danh xếp hạng thứ nhất giành quyền hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ còn ghi nhận sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh là liên danh Hưng Trường Phát. Đơn vị xếp hạng thứ hai này đã nộp mức giá dự thầu sau cùng là 11.833.240.916 đồng.

Đi sâu bóc tách thông tin hồ sơ doanh nghiệp, ghi nhận dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, thành viên thứ nhất của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thuận Lợi, đăng ký mã số thuế 3800231361, được thành lập ngày 28/11/2011, trụ sở tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Đơn vị này đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 3 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 135.424.894.502 đồng.

Đối tác liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc, mang mã số thuế 3801150997, được thành lập từ ngày 23/06/2017, đặt trụ sở cùng địa bàn phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Dữ liệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đơn vị này đã tham gia 64 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 20 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 212.913.748.146 đồng.

Nhìn nhận dưới lăng kính quản lý kinh tế và đầu tư, kết quả kinh tế của cuộc thầu này mang lại nhiều không gian phân tích cho các bên liên quan. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Xoài tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng một cách công khai và thu hút được hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là một điểm ghi nhận cho thấy thủ tục hành chính được thực hiện đúng trình tự, bảo đảm tính công khai về mặt hình thức pháp lý. Sự cạnh tranh trực diện về giá giữa hai liên danh đã phản ánh rõ nét phương thức vận hành của đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh chiều sâu hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các con số lại bộc lộ những điểm cần lưu ý. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), tỷ lệ tiết kiệm tài chính chỉ ở mức xấp xỉ 1,02% đối với một gói thầu xây lắp quy mô trên 11 tỷ đồng là một kết quả kinh tế tương đối hạn chế. Khi mức chênh lệch giảm giá sát nút với dự toán ban đầu, ý nghĩa tối ưu hóa chi phí của công tác đấu thầu rộng rãi chưa thực sự được phát huy triệt để nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho công quỹ.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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