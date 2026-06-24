TP HCM siết chặt kiểm tra thịt heo và bò để chống hàng giả, chất cấm

Trước những phản ánh gần đây của dư luận về tình trạng hô biến thịt heo nái thành thịt bò bằng hóa chất, cũng như nạn buôn bán thịt giả và thịt chứa chất cấm trên địa bàn, UBND TP HCM đã lập tức ban hành chỉ đạo hỏa tốc nhằm siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi trục lợi vi phạm pháp luật này, lãnh đạo Thành phố giao Sở An toàn thực phẩm đóng vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương triển khai đợt tổng kiểm tra toàn diện. Hoạt động rà soát sẽ được siết chặt tại tất cả các khâu từ chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, bảo quản cho đến lưu thông trên thị trường; trong đó, các lực lượng sẽ tập trung cao độ vào những mặt hàng có nguy cơ cao như thịt bò, thịt heo nái, thịt đông lạnh tại các chợ truyền thống, kho chứa và các điểm tập kết lớn.

Trong chuỗi giải pháp đồng bộ này, Công an TP HCM có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chuyên môn để đấu tranh, triệt phá các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng có sử dụng phụ gia độc hại, đồng thời khẩn trương khởi tố, điều tra các vụ việc có dấu hiệu hình sự để răn đe. Song song đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm kiểm soát thị trường lưu thông, ngăn chặn tình trạng gian lận bản chất sản phẩm, vi phạm nhãn mác và hóa đơn chứng từ.

Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất cấm quy mô lớn tại phường Bình Trị Đông. Ảnh tienphong.vn

Ở khâu thượng nguồn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường quản lý các lò mổ, kiểm dịch thú y và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc động vật. Đối với cấp cơ sở, UBND các phường, xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm nắm sát địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. Cuối cùng, Sở An toàn thực phẩm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn để kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho dư luận, đồng thời đẩy mạnh các khuyến cáo giúp người tiêu dùng chủ động nhận biết và lựa chọn sản phẩm an toàn.