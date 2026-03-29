Chỉ định thầu rút gọn: Góc nhìn từ các dự án của DNTN Định Thanh Bình [Kỳ 3]

Việc các chủ đầu tư tại Vĩnh Long lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn cho DNTN Định Thanh Bình đang đặt ra bài toán về trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện dày đặc của Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình tại các dự án đầu tư công cấp xã ở Vĩnh Long không phải là sự ngẫu nhiên. Trong hệ sinh thái đấu thầu tại đây, doanh nghiệp này đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ "sân nhà" khá vững chắc.

Tính riêng năng lực thi công, nhà thầu này từng liên danh với 4 nhà thầu khác trong 4 gói thầu và thắng tuyệt đối cả 4 gói. Trong khi đó, ở các gói thầu có tính cạnh tranh, đối đầu trực tiếp với các nhà thầu khác, tỷ lệ thắng thua của đơn vị này là 50/50 (thắng 5 gói, thua 5 gói trong 10 gói có đối thủ). Điều này cho thấy ưu thế vượt trội của nhà thầu Định Thanh Bình chủ yếu nằm ở các gói thầu được chỉ định hoặc có sự tham gia của các đối tác liên danh "thân thiết".

11a-9279.png
Nguồn MSC

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc lý do đặc thù. Tuy nhiên, nếu một địa phương liên tục chỉ định thầu cho cùng một doanh nghiệp đối với các công trình dân dụng, giao thông thông thường thì khó có thể nói là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch, những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu".

Cần nhắc lại rằng, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình chỉ được xếp vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Với hạ tầng kỹ thuật và nhân sự tối giản, việc đơn vị này được phê duyệt thực hiện các dự án xây lắp hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu đường bộ cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các Quyết định do Trưởng phòng Kinh tế các xã Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ ký phê duyệt trong quý 1/2026 đều căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Thế nhưng, với "bảng thành tích" nhân sự chỉ 2 người đăng ký như đã phản ánh, dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về quy trình thẩm định hồ sơ đề xuất của các chủ đầu tư này.

Để nâng cao trách nhiệm giải trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cần rà soát lại toàn bộ quy trình chỉ định thầu tại các xã. Cần làm rõ việc lựa chọn nhà thầu có thực sự vì mục tiêu hiệu quả kinh tế tốt nhất cho địa phương hay có dấu hiệu ưu ái, 'trải thảm' cho doanh nghiệp thân hữu".

Môi trường đấu thầu lành mạnh chỉ có thể được tạo ra khi mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều được tiếp cận cơ hội một cách công bằng dựa trên năng lực thực chất, thay vì dựa vào các mối quan hệ "ruột rà" với bên mời thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Chỉ định thầu #Vĩnh Long #Định Thanh Bình #đấu thầu #minh bạch

DNTN Định Thanh Bình: "Gương mặt quen" tại các gói thầu xây lắp cấp xã ở Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình liên tục được các Phòng Kinh tế cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long tin tưởng chỉ định thầu hàng loạt dự án giao thông quan trọng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ giữa năm 2025, hoạt động đầu tư công tại các địa phương mới sáp nhập đang diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, qua quan sát diễn biến đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt là Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình (địa chỉ tại ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long).

Chỉ tính riêng từ tháng 01 đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này đã được lựa chọn thực hiện ít nhất 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các xã mới như Hòa Hiệp, Tam Bình và Ngãi Tứ.

Doanh nghiệp 2 nhân viên trúng thầu dày đặc tại Vĩnh Long: Bài toán năng lực nằm ở đâu? [Kỳ 2]

Với quy mô nhân sự được ghi nhận đăng ký 2 người, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình đang khiến dư luận ngỡ ngàng khi thực hiện khối lượng công việc khổng lồ từ các dự án đầu tư công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu, trong đó trúng tới 16 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 25,8 tỷ đồng. Một tỷ lệ trúng thầu đáng mơ ước đối với bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào.

Tuy nhiên, số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một thông tin gây bất ngờ: Số nhân viên được khai báo của doanh nghiệp này chỉ là 2 người. Với mô hình "siêu nhỏ" này, câu hỏi đặt ra là nhà thầu làm cách nào để có thể cùng lúc triển khai thi công, giám sát và đảm bảo chất lượng cho hàng loạt dự án giao thông nông thôn trải dài trên nhiều xã của tỉnh Vĩnh Long.

Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

