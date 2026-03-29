Chỉ định thầu rút gọn: Góc nhìn từ các dự án của DNTN Định Thanh Bình [Kỳ 3]

Việc các chủ đầu tư tại Vĩnh Long lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn cho DNTN Định Thanh Bình đang đặt ra bài toán về trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự hiện diện dày đặc của Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình tại các dự án đầu tư công cấp xã ở Vĩnh Long không phải là sự ngẫu nhiên. Trong hệ sinh thái đấu thầu tại đây, doanh nghiệp này đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ "sân nhà" khá vững chắc.

Tính riêng năng lực thi công, nhà thầu này từng liên danh với 4 nhà thầu khác trong 4 gói thầu và thắng tuyệt đối cả 4 gói. Trong khi đó, ở các gói thầu có tính cạnh tranh, đối đầu trực tiếp với các nhà thầu khác, tỷ lệ thắng thua của đơn vị này là 50/50 (thắng 5 gói, thua 5 gói trong 10 gói có đối thủ). Điều này cho thấy ưu thế vượt trội của nhà thầu Định Thanh Bình chủ yếu nằm ở các gói thầu được chỉ định hoặc có sự tham gia của các đối tác liên danh "thân thiết".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc lý do đặc thù. Tuy nhiên, nếu một địa phương liên tục chỉ định thầu cho cùng một doanh nghiệp đối với các công trình dân dụng, giao thông thông thường thì khó có thể nói là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch, những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu".

Cần nhắc lại rằng, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình chỉ được xếp vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Với hạ tầng kỹ thuật và nhân sự tối giản, việc đơn vị này được phê duyệt thực hiện các dự án xây lắp hạ tầng kỹ thuật, giao thông cầu đường bộ cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các Quyết định do Trưởng phòng Kinh tế các xã Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ ký phê duyệt trong quý 1/2026 đều căn cứ trên năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Thế nhưng, với "bảng thành tích" nhân sự chỉ 2 người đăng ký như đã phản ánh, dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về quy trình thẩm định hồ sơ đề xuất của các chủ đầu tư này.

Để nâng cao trách nhiệm giải trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cần rà soát lại toàn bộ quy trình chỉ định thầu tại các xã. Cần làm rõ việc lựa chọn nhà thầu có thực sự vì mục tiêu hiệu quả kinh tế tốt nhất cho địa phương hay có dấu hiệu ưu ái, 'trải thảm' cho doanh nghiệp thân hữu".

Môi trường đấu thầu lành mạnh chỉ có thể được tạo ra khi mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều được tiếp cận cơ hội một cách công bằng dựa trên năng lực thực chất, thay vì dựa vào các mối quan hệ "ruột rà" với bên mời thầu.

