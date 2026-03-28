Doanh nghiệp 2 nhân viên trúng thầu dày đặc tại Vĩnh Long: Bài toán năng lực nằm ở đâu? [Kỳ 2]

Với quy mô nhân sự được ghi nhận đăng ký 2 người, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình đang khiến dư luận ngỡ ngàng khi thực hiện khối lượng công việc khổng lồ từ các dự án đầu tư công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu, trong đó trúng tới 16 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 25,8 tỷ đồng. Một tỷ lệ trúng thầu đáng mơ ước đối với bất kỳ doanh nghiệp xây lắp nào.

Tuy nhiên, số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một thông tin gây bất ngờ: Số nhân viên được khai báo của doanh nghiệp này chỉ là 2 người. Với mô hình "siêu nhỏ" này, câu hỏi đặt ra là nhà thầu làm cách nào để có thể cùng lúc triển khai thi công, giám sát và đảm bảo chất lượng cho hàng loạt dự án giao thông nông thôn trải dài trên nhiều xã của tỉnh Vĩnh Long.

Chỉ riêng trong tháng 01/2026, doanh nghiệp này phải cùng lúc triển khai thi công tại đường Tường Lộc – Hòa Hiệp (Tam Bình), các tuyến đường duy tu xã Tam Bình và đường Bằng Tăng - ấp Giữa (Ngãi Tứ). Theo hồ sơ phê duyệt, các gói thầu này đều có thời gian thực hiện ngắn, từ 30 đến 45 ngày.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Đối với các gói thầu xây lắp, nhân sự chủ chốt và đội ngũ công nhân trực tiếp là yếu tố quyết định chất lượng công trình. Một doanh nghiệp chỉ đăng ký 2 nhân viên nhưng thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu xây lắp hàng tỷ đồng là một dấu hiệu bất thường về năng lực nhân sự. Cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ việc huy động nhân sự thực tế tại hiện trường cũng như các hợp đồng thuê khoán nhân công của nhà thầu này để đảm bảo tuân thủ đúng cam kết trong hồ sơ đề xuất".

Bên cạnh đó, dữ liệu phân tích quan hệ cho thấy Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình có mối quan hệ rất mật thiết với một số bên mời thầu như Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Châu Thành khi trúng tới 8/13 gói thầu do đơn vị này mời. Tỷ lệ tiết kiệm tại nhiều gói thầu do đơn vị này thực hiện cũng thường duy trì ở mức thấp, phản ánh sự thiếu cạnh tranh thực sự khi doanh nghiệp thường xuyên rơi vào tình trạng "một mình một ngựa" được chỉ định thầu.

Điển hình như gói thầu tại Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức khoảng 80% so với giá dự toán. Trong khi đó, tại nhiều gói thầu cấp xã khác, nhà thầu trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước không đáng kể.

Nghi vấn về việc "chia nhỏ" gói thầu hoặc chỉ định thầu cho nhà thầu "quen mặt" để dễ dàng điều phối đang cần được các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Vĩnh Long làm rõ để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công.

