Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

DNTN Định Thanh Bình: "Gương mặt quen" tại các gói thầu xây lắp cấp xã ở Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình liên tục được các Phòng Kinh tế cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long tin tưởng chỉ định thầu hàng loạt dự án giao thông quan trọng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ giữa năm 2025, hoạt động đầu tư công tại các địa phương mới sáp nhập đang diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, qua quan sát diễn biến đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt là Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình (địa chỉ tại ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long).

Chỉ tính riêng từ tháng 01 đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này đã được lựa chọn thực hiện ít nhất 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các xã mới như Hòa Hiệp, Tam Bình và Ngãi Tứ.

11-6124.png
Nguồn MSC

Cụ thể, tại xã Hòa Hiệp (đơn vị hành chính mới hình thành từ việc sáp nhập các xã Hòa Thạnh, Hòa Lộc và Hòa Hiệp cũ), ngày 17/03/2026, ông Lữ Văn Thắng Em - Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp đã ký Quyết định số 16/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 4: Xây lắp thuộc công trình Xây dựng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Theo đó, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình được chỉ định thầu với giá trị 1.769.542.000 đồng.

Trước đó không lâu, tại xã Tam Bình (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Thạnh Trung và thị trấn Tam Bình), nhà thầu này cũng "ẵm" trọn hai gói thầu quan trọng. Ngày 14/01/2026, ông Phạm Duy Phong - Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Bình đã ký Quyết định số 15/QĐ-PKT chỉ định doanh nghiệp này thực hiện công trình đường Tường Lộc – Hòa Hiệp với giá trị 1.997.479.000 đồng. Đến ngày 30/01/2026, vẫn là ông Phạm Duy Phong tiếp tục ký Quyết định số 30/QĐ-PKT chỉ định Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình thi công công trình Duy tu sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã với giá 507.450.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại xã Ngãi Tứ (mới), ngày 16/01/2026, ông Phan Vĩnh Phú - Trưởng phòng Kinh tế xã Ngãi Tứ đã ký Quyết định số 09/QĐ-PKT lựa chọn đơn vị này thực hiện gói thầu số 5: Thi công thuộc công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Bằng Tăng - ấp Giữa. Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 1.133.990.000 đồng.

Trao đổi về hiện tượng này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp thiết tại địa phương. Tuy nhiên, khi một nhà thầu liên tục được phê duyệt trúng thầu dày đặc tại nhiều địa bàn trong cùng một thời điểm, các chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá năng lực thực hiện thực tế để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Việc một doanh nghiệp tư nhân "nhỏ gọn" lại có sức hút mãnh liệt đối với các chủ đầu tư cấp xã tại Vĩnh Long dấy lên nhiều dấu hỏi về năng lực triển khai đồng thời nhiều dự án của đơn vị này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Doanh nghiệp 2 nhân viên trúng thầu dày đặc tại Vĩnh Long: Bài toán năng lực nằm ở đâu?

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xã Kiến Đức: Công ty Thanh Tuấn Đắk Nông "độc diễn" tại gói thầu hơn 2,6 tỷ

Dù đấu thầu rộng rãi, gói thầu xây dựng tại xã Kiến Đức chỉ có Công ty Thanh Tuấn Đắk Nông nộp hồ sơ, qua đó trúng thầu với mức giảm giá khoảng 5,1 triệu đồng.

Ngày 17/03/2026, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 18/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng: Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xã (sự nghiệp giáo dục), được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông (Mã số thuế 6400300658; địa chỉ tại thôn Quảng Lộc, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.604.558.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày theo hình thức trọn gói.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Trường Cao đẳng nghề số 21: Hiệu quả kinh tế từ các gói thầu chỉ định thầu? [Kỳ 2]

Sau hàng loạt gói thầu rơi vào tay Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang, năng lực thực tế của nhà thầu và tính minh bạch trong công tác quản lý dự án tại Trường Cao đẳng nghề số 21 đang được dư luận quan tâm.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Quang (mã số thuế 5901196318), Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một lịch sử đấu thầu "không vết trầy". Tính đến tháng 3/2026, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu và đều trúng thầu với vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 100% các gói thầu này đều được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn. Phân tích dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu của doanh nghiệp này rất thấp. Cụ thể, có tới 80% số gói thầu trúng với giá bằng 100% giá dự toán và 20% còn lại có mức giảm giá dưới 1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Nước và Môi trường Đồng Bằng trúng gói thầu xây lắp tại Mỹ An

Vượt qua các bước đánh giá khắt khe khi là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Nước và Môi trường Đồng Bằng đã chính thức trúng gói thầu hơn 9,8 tỷ tại Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, thuộc dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Mỹ An”. Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng với mức giá trúng thầu sát ngưỡng 10 tỷ đồng.

"Một mình một ngựa" trên sàn đấu thầu qua mạng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới