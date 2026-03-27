DNTN Định Thanh Bình: "Gương mặt quen" tại các gói thầu xây lắp cấp xã ở Vĩnh Long [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình liên tục được các Phòng Kinh tế cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long tin tưởng chỉ định thầu hàng loạt dự án giao thông quan trọng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ giữa năm 2025, hoạt động đầu tư công tại các địa phương mới sáp nhập đang diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, qua quan sát diễn biến đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt là Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình (địa chỉ tại ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long).

Chỉ tính riêng từ tháng 01 đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này đã được lựa chọn thực hiện ít nhất 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại các xã mới như Hòa Hiệp, Tam Bình và Ngãi Tứ.

Cụ thể, tại xã Hòa Hiệp (đơn vị hành chính mới hình thành từ việc sáp nhập các xã Hòa Thạnh, Hòa Lộc và Hòa Hiệp cũ), ngày 17/03/2026, ông Lữ Văn Thắng Em - Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp đã ký Quyết định số 16/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 4: Xây lắp thuộc công trình Xây dựng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Theo đó, Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình được chỉ định thầu với giá trị 1.769.542.000 đồng.

Trước đó không lâu, tại xã Tam Bình (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Mỹ Thạnh Trung và thị trấn Tam Bình), nhà thầu này cũng "ẵm" trọn hai gói thầu quan trọng. Ngày 14/01/2026, ông Phạm Duy Phong - Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Bình đã ký Quyết định số 15/QĐ-PKT chỉ định doanh nghiệp này thực hiện công trình đường Tường Lộc – Hòa Hiệp với giá trị 1.997.479.000 đồng. Đến ngày 30/01/2026, vẫn là ông Phạm Duy Phong tiếp tục ký Quyết định số 30/QĐ-PKT chỉ định Doanh nghiệp Tư nhân Định Thanh Bình thi công công trình Duy tu sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã với giá 507.450.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tại xã Ngãi Tứ (mới), ngày 16/01/2026, ông Phan Vĩnh Phú - Trưởng phòng Kinh tế xã Ngãi Tứ đã ký Quyết định số 09/QĐ-PKT lựa chọn đơn vị này thực hiện gói thầu số 5: Thi công thuộc công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Bằng Tăng - ấp Giữa. Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 1.133.990.000 đồng.

Trao đổi về hiện tượng này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp thiết tại địa phương. Tuy nhiên, khi một nhà thầu liên tục được phê duyệt trúng thầu dày đặc tại nhiều địa bàn trong cùng một thời điểm, các chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá năng lực thực hiện thực tế để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu 2023".

Việc một doanh nghiệp tư nhân "nhỏ gọn" lại có sức hút mãnh liệt đối với các chủ đầu tư cấp xã tại Vĩnh Long dấy lên nhiều dấu hỏi về năng lực triển khai đồng thời nhiều dự án của đơn vị này.

