Cháy nhà tại phố Kim Hoa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong

Tại hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11/10, căn nhà 5 tầng ở số 9 ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ cháy. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố, cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m. Đám cháy làm phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Đến 6h, đám cháy được khống chế, sau đó cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện và đưa 5 nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân đều đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



