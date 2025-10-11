Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy nhà tại phố Kim Hoa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong

Tại hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, TP Hà Nội đã xảy ra vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 11/10, căn nhà 5 tầng ở số 9 ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Vụ cháy khiến 5 người tử vong.

capture.png
Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ cháy. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố, cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum. Ngôi nhà có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25m2 và nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m. Đám cháy làm phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Đến 6h, đám cháy được khống chế, sau đó cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện và đưa 5 nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân đều đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy nhà #cháy nhà ở Hà Nội #cháy nhà chết người ở hà nội

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt nam tài xế ô tô ở Ninh Bình vì che lấp biển số

Anh Phạm Thế C thừa nhận, trước đó đã điều khiển ô tô lưu thông từ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về xã Yên Từ để biển số phía sau của xe dán kín.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức xác minh và mời anh Phạm Thế C, sinh năm 1997, trú tại xóm Thượng, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình lên Trụ sở đơn vị để làm rõ về hành vi "Gắn biển số bị che lấp" khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

capture-6012.png
Nam tài xế tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa xóa, xử lý thế nào?

Thay vì chờ hệ thống xóa cảnh báo, chủ xe chỉ cần đưa ra bằng chứng chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt nguội.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất gỡ vướng cho trường hợp chủ xe đã nộp phạt nguội nhưng hệ thống chưa cập nhật, dẫn đến không thể đăng kiểm.

5 hình thức chứng minh đã nộp phạt nguội

Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM đề xuất xử phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

 TP HCM sẽ thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng, bảo đảm việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn và khả thi.

Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP HCM cho biết đơn vị đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới