Cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai: "Sau nổ là biển lửa bao trùm"

Sau tiếng nổ lớn, hành khách nhìn thấy khói đen dày đặc cùng ngọn lửa bùng lên dữ dội ở khu vực cửa lên xuống, rồi nhanh chóng lan về phía cabin tài xế....

Đến chiều nay 21/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, khiến 7 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy xe khách

Là một trong những người may mắn sống sót, chị Quế Anh (46 tuổi, quê Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Theo chị Quế Anh, vào thời điểm xảy ra sự cố chị vẫn còn thức. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước xe khiến chị giật mình. Khi kéo rèm cửa để quan sát, chị thấy khói đen dày đặc cùng ngọn lửa bùng lên dữ dội ở khu vực cửa lên xuống rồi nhanh chóng lan về phía cabin tài xế. Không còn thời gian để suy nghĩ, người phụ nữ này lập tức ôm chặt con nhỏ và tìm cách thoát khỏi xe.

Vụ cháy khiến 7 người tử vong

“Lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết tìm đường chạy thật nhanh để giữ mạng sống”, chị Quế Anh nhớ lại.

Nữ hành khách cho biết chiếc xe không chở quá số giường quy định, khách cũng không nằm ở lối đi. Tuy nhiên, việc thoát thân gặp rất nhiều khó khăn vì cửa xe nhỏ, mọi người phải lần lượt chen nhau xuống.

“Những người nằm ở khu vực đầu xe còn có cơ hội chạy ra ngoài. Người ở phía sau gần như không kịp thoát khi lửa lan quá nhanh”, chị Quế Anh nói.

Hành khách Quế Anh kể phút thoát chết khỏi biển lửa Video hành khách kể giây phút tháo chạy khỏi biển lửa

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân sống gần hiện trường đã mang bình chữa cháy, tìm cách tiếp cận chiếc xe để cứu người. Một số nạn nhân bị thương được người dân dùng xe cá nhân đưa đến bệnh viện cấp cứu trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, xe khách biển số 50E-447.XX, loại 24 giường nằm, do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, phương tiện bất ngờ lao vào dải lan can bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khoang hành khách.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa và cứu nạn. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát quá nhanh, chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi được khống chế.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, xe khách đâm vào dải lan can bên đường.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xác định vụ cháy khiến 7 người tử vong và 5 người khác bị thương đang được điều trị.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính và bàn giao cho gia đình. Nguyên nhân vụ tai nạn và cháy xe đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế Trần Thanh Hải âm tính với ma túy (test nước tiểu) và không có nồng độ cồn trong hơi thở. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy, xe khách 50E-447.02, chủ sở hữu là Công ty TNHH TMDV Vận tải Năm Lu, trụ sở đăng ký tại phường Tân Sơn, TP.HCM. Xe sản xuất năm 2026 tại Việt Nam, loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ.Phương tiện được đăng ký và đăng kiểm lần đầu ngày 28/1/2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028. Xe sử dụng động cơ diesel, dung tích 10.979 cm3, công suất lớn nhất 301 kW tại 1.900 vòng/phút.