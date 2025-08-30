Cháy bãi gửi xe ở Hà Nội, hàng chục phương tiện bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng kịp thời phối hợp khống chế, ngăn cháy lan tại vụ cháy bãi gửi xe ở khu vực đê Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà, Hà Nội) vào chiều 30/8.

Vụ cháy nhựa và cao su khiến khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: MH

Khoảng 12h30 ngày 30/8, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà). Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã điều động 10 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng công an địa bàn và người dân dập lửa.

Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy vào khoảng 13h30 cùng ngày.

Khu vực xảy ra cháy là một bãi gửi xe, khi xảy ra cháy, nhựa và cao su bị cháy khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa ra khắp khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.

Nhiều phương tiện tại bãi gửi xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản là khá lớn với hàng chục xe máy bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.