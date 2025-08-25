Phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại quán ăn ở Sơn La

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy tại quán ăn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng hơn 9h ngày 25/8, Trung tâm báo cháy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo cháy tại quán ăn nhà ông Nguyễn Văn Đông và bà Trần Thị Hiền trú tại bản Sàng, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cơ động đến đám cháy, phối hợp với lực lượng chức năng tại chỗ, Công an phường Chiềng Cơi nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 160m2 được gia đình làm quán ăn. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.

