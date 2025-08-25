Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại quán ăn ở Sơn La

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy tại quán ăn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.

Gia Đạt

Ngày 25/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng hơn 9h ngày 25/8, Trung tâm báo cháy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo cháy tại quán ăn nhà ông Nguyễn Văn Đông và bà Trần Thị Hiền trú tại bản Sàng, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.

2-21-1536x865.jpg
Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cơ động đến đám cháy, phối hợp với lực lượng chức năng tại chỗ, Công an phường Chiềng Cơi nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 160m2 được gia đình làm quán ăn. Sau khoảng 30 phút đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy quán ăn Sơn La #Phòng cháy chữa cháy Sơn La #đám cháy quán ăn #Cảnh sát PCCC Sơn La #địa phương Sơn La

Bài liên quan

Xã hội

7 người được giải cứu khỏi đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Tại một căn nhà ở tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra cháy khiến 7 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 107, đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

536596318-1242742171198526-6039830139563906466-n-1115.jpg
Các nạn nhân của vụ cháy được sơ cứu. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên
Xem chi tiết

Xã hội

56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng Cà Mau

Vụ cháy tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã khiến 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy , tỉnh Cà Mau.

56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip
56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Giang hồ Thịnh "mắt ma" và bí ẩn động trời chiếc ô tô cháy rụi

Từ chiếc xe cháy rụi ở Hà Nam (cũ) và vụ mất 200 cây vàng ở Bắc Giang (cũ), Công an 2 tỉnh đã khám phá ra vụ án giết người tàn độc mà thủ phạm là Thịnh "mắt ma".

10.jpg
Theo hồ sơ vụ án, tối 23/10/2002, trực ban Công an tỉnh Hà Nam - nay là tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo có chiếc xe ô tô bị cháy rụi ở trên đê Tả Đáy (xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, Hà Nam - cũ). Tại hiện trường, giữa đám cỏ đổ rạp, úa màu đen xỉn là chiếc ô tô 4 chỗ đã bị thiêu rụi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, biển số của chiếc xe cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng, đây không phải là xe mới mua, thế nên việc cặp biển kiểm soát biến mất hẳn là phải có chủ ý. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
chay-xe-270521.jpg
Vài giờ sau, Công an tỉnh Hà Nam nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, họ cho biết chiếc xe này căn cứ trên số khung, số máy được cung cấp là của một hãng taxi tại Hà Nội. Một tổ công tác được cử đi Hà Nội để xác minh thông tin. Các anh được chủ hãng taxi cung cấp, người lái chiếc xe này là anh Nguyễn Đức T (trú tại Hà Nội). Trước đó, anh T có nhận một "cuốc khách" đi từ Hà Nội về Bắc Giang. Kể từ đó, không ai còn liên lạc được với người lái xe này nữa. (Ảnh minh họa, nguồn TTXVN)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.