Sống Khỏe

Suy giãn tĩnh mạch vì mỗi ngày đứng liên tục 8 – 12 giờ

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới không điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tắc tĩnh mạch, loét chi, huyết khối gây tắc mạch phổi.

- ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình

Thực tế có rất nhiều trường hợp chịu đựng đau đớn, chuột rút vì suy giãn tĩnh mạch lâu năm.

Búi giãn tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo, phù nề, đau nhức

Người bệnh Phạm Văn N. (56 tuổi, đến từ tỉnh Thanh Hóa) phát hiện mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới có kèm theo dị dạng mạch máu bẩm sinh từ năm 2011. Khoảng một năm trở lại đây, tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn với biểu hiện nhiều búi giãn tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo hai bên chân, kèm phù nề, đau tức và chuột rút thường xuyên vào ban đêm.

Khi đi khám tại một bệnh viện trong tỉnh, người bệnh được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Mong muốn được điều trị mà không cần phẫu thuật, người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đến Bệnh viện, người bệnh được các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch thăm khám kỹ lưỡng bằng siêu âm doppler mạch máu, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch hiển lớn bên trái.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ đã chỉ định can thiệp điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn trái bằng Laser nội mạch và Muller các vị trí tĩnh mạch giãn lớn – một trong những phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp xử lý hiệu quả các tĩnh mạch bị suy giãn mà không cần phẫu thuật.

bac-si.jpg
ThS.BS Trần Thị Hương phối hợp cùng ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình và ê-kíp của Trung tâm Tim mạch thực hiện can thiệp điều trị suy giãn tĩnh mạch cho người bệnh - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau khi được điều, người bệnh N. cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với phương pháp can thiệp không cần rạch mổ, hồi phục nhanh, không đau đớn như tôi từng lo lắng”.

Người bệnh Nguyễn Đức V, sinh năm 1973, bị đau chân kéo dài trong nhiều năm, khi đi kiểm tra thì được chẩn đoán bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới và có chỉ định phẫu thuật điều trị.

Người bệnh được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở mức độ CEAP IV, 2 cẳng chân biến đổi màu sắc da thâm đen. Người bệnh có chỉ định can thiệp tĩnh mạch chi dưới bằng phương pháp laser. Chỉ sau can thiệp 1 ngày người bệnh đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và được ra viện.

suy-gian-1.jpg
Chân của người bệnh V. trước, trong và sau khi được can thiệp - Ảnh BVCC

Suy giãn tĩnh mạch độ 4, da đổi màu vì đứng liên tục

Là công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất dây điện ô tô, mỗi ngày đứng liên tục từ 8 – 12 giờ, anh Hoàng Mạnh H đã phát hiện dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch từ cách đây 10 năm. Chân trái anh nổi rõ các đường gân xanh gồ ghề gây mất thẩm mỹ.

Tuy nhiên, do chủ quan, anh không điều trị sớm. Gần đây, tình trạng càng nặng thêm với các mảng chàm da xuất hiện quanh cổ chân, các triệu chứng đau tức tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và công việc.

Khi đến kiểm tra tại Khoa Can thiệp Tim mạch – Trung tâm Tim mạch, qua thăm khám, làm xét nghiệm máu, siêu âm chi dưới, anh H được chẩn đoán suy tĩnh mạch độ 4 gây biến đổi màu da và được chỉ định can thiệp bằng phương pháp laser nội mạch. Sau khi được can thiệp bằng kỹ thuật hiện đại, sức khỏe của anh H. tiến triển tốt và được ra viện sau 3 ngày điều trị.

Cảm nhận sự thay đổi rõ rệt sau khi điều trị, người bệnh Hoàng Mạnh H vui vẻ cho biết: “Sau khi được điều trị tôi cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn hẳn. Can thiệp Tim mạch thành công đã mang lại cho tôi đôi chân lành lặn, thẩm mỹ mà không cần phải phẫu thuật”.

Nhiều biến chứng nguy hiểm nên điều trị sớm

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới hay là sự suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng lại sẽ gây ra những biến đổi về huyết động và biến dạng tổ chức mô xung quanh.

Bệnh gây nhức mỏi, nặng chân, phù chân, tê dị cảm, kiến bò, chuột rút về ban đêm... có thể dẫn đến các biến chứng khó chữa như chàm da, loét chân không lành, chảy máu, giãn lớn các tĩnh mạch nông, viêm tĩnh mạch nông huyết khối, huyết khối tĩnh mạch sâu...

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, giãn tĩnh mạch chi dưới thường gặp ở khoảng 35% người đang làm việc, khoảng 50% người đã nghỉ hưu, tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới cao gấp 3 lần nam giới. Các triệu chứng của bệnh thường âm thầm, không rõ ràng nên không được quan tâm chăm sóc đúng mức.

Một số ngành nghề, công việc như bán hàng, thợ dệt, may, chế biến thủy, hải sản, giáo viên… đòi hỏi phải đứng lâu có tỷ lệ người mắc bệnh cao hơn. Người béo phì, ít vận động hoặc làm việc mang vác nặng… cũng dễ bị giãn tĩnh mạch.

Ở giai đoạn đầu, biểu hiện bệnh thường không rõ ràng và thoáng qua. Người bệnh có cảm giác nặng chân, có thể thấy giày dép chật hơn bình thường. Trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể thấy chân dễ mỏi, phù nhẹ khi đứng lâu ngồi nhiều, cảm giác như bị kim châm hay kiến bò vùng cẳng chân, chuột rút vào ban đêm…

Người bệnh cũng có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ li ti trên bề mặt da như mạng nhện (spider vein) hay lớn hơn và sâu hơn như dạng lưới ở lớp dưới da. Các biểu hiện trên có thể mất đi khi người bệnh nghỉ ngơi, các tĩnh mạch giãn chưa nhiều, lúc giãn lúc không nên người bệnh ít chú ý và dễ bỏ qua.

Vào giai đoạn tiến triển, chân người bệnh bắt đầu có biểu hiện phù ở mắt cá hay bàn chân. Vùng cẳng chân xuất hiện thay đổi màu sắc da, biểu hiện của loạn dưỡng do máu tĩnh mạch ứ lâu ngày. Các tĩnh mạch căng giãn gây cảm giác đau tức chân, máu thoát ra ngoài mạch gây phù chân. Hiện tượng này không mất đi khi nghỉ ngơi, trường hợp nặng hơn có thể thấy các búi tĩnh mạch nổi to rõ trên da thường xuyên, các mảng máu bầm trên da…

Khi giãn tĩnh mạch bước vào giai đoạn biến chứng, tĩnh mạch nông giãn to thành búi, bị viêm tạo huyết khối trong lòng. Kết hợp với tình trạng loét do thiểu dưỡng có thể tạo nên những ổ loét, nhiễm trùng…

suy-gian-2.jpg
ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình và người bệnh sau khi được can thiệp điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới nếu không điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tắc tĩnh mạch, loét chi, thậm chí huyết khối gây tắc mạch phổi.

Người dân nên đi khám sớm khi có các dấu hiệu như: Nổi tĩnh mạch ngoằn ngoèo dưới da, phù chân, nặng chân, tê mỏi, chuột rút về đêm… để được tư vấn và điều trị kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Thị Cẩm Bình, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

