Cây cảnh nở hoa như mây hồng lộng lẫy, mang lại điềm lành cho gia đình

Nếu bạn muốn tìm cây cảnh nổi bật để trồng trong khu vườn hay ban công của mình, ông lão "hồng sâm panh" (Clematis 'Pink Champagne') là một trong những lựa chọn đáng lưu tâm.

Ông lão là nữ hoàng của các loài dây leo còn "hồng sâm panh" lại giống như nàng công chúa lộng lẫy, kiêu xa trong sắc hồng tươi tắn, rạng rỡ.

Vẻ đẹp của cây cảnh ông lão "pink champagne"

Đây là một giống hoa clematis cổ điển, tương đương với "Juice Balcony" của các loài hoa hồng. Hầu như mọi người yêu thích clematis đều sở hữu một cây, và nó cũng rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Hoa của nó có thể đạt đường kính 15 cm, với những cánh hoa đơn xòe phẳng. Cánh hoa có màu hồng hoặc đỏ tím với một sọc hồng ở giữa, và nhị hoa màu vàng nhạt.

Mỗi bông hoa có 6 đến 8 đài hoa, chính là những cánh hoa giả tạo nên cấu trúc đặc trưng của clematis. Hoa cũng như tên "hồng sâm panh" với sắc hồng sủi tăm, gợi đúng khoảnh khắc rượu champagne bắt nắng trong ly pha lê.

Nó không phải hồng kẹo trong suốt, cũng không phải tím hồng nhạt. Nó nằm ở giữa hai thái cực đó, ấm áp nhưng không ồn ào, đủ nhạt để phát sáng trong ánh chạng vạng.

Nhìn gần hơn, bề mặt đài hoa lộ ra những đường gợn nhẹ ở mép, giống tà váy vướng vào làn gió. Một đường gân giữa màu hồng đậm hơn chạy từ gốc đến ngọn, tạo thành hình sao dẫn mắt vào tâm hoa.

Ở đó, một chùm nhụy vươn lên màu ngà kem, mỗi sợi nhị mang bao phấn vàng nhạt. Trong tiết trời xuân mát, sắc hồng đậm dần thành gần như đỏ mâm xôi dọc gân giữa. Vào mùa hè nóng, nó sáng lên thành sắc hồng ngọc trai.

Lá kép gồm ba đến năm lá chét mọc đối dọc theo thân mảnh và quấn. Chúng có màu xanh vừa đến đậm, dạng mờ chứ không bóng, nên không tranh giành với hoa. Chồi non thường phớt màu đồng, một điểm nhấn thoáng qua khiến tổng thể cây liền mạch khi vươn tìm chỗ bám.

Sau khi hoa tàn, quả tạo thành những vòng tơ màu xanh bạc, bắt ánh sáng yếu và kéo dài mùa trang trí đến tận mùa đông.

Thời gian ra hoa của cây cảnh này cũng rất dài. Đây là giống nở hoa sớm, hoa to, nở sớm nhất vào tháng 4 hoặc tháng 5. Cây cảnh có thể nở hoa cho đến tháng 9 hoặc tháng 10 vào mùa thu, chỉ có một thời gian "nghỉ" ngắn vào tháng 7.

Các loại hoa clematis cỡ lớn thường ra hoa khá ít, nhưng giống clematis hồng sâm panh dường như là một ngoại lệ, đặc biệt là vào mùa xuân khi nó cho ra một số lượng hoa đáng kinh ngạc, dễ dàng biến thành một "biển hoa" với những bông hoa dày đặc, thậm chí còn nhiều hơn cả lá. Nó cũng sẽ nở hoa trở lại vào mùa thu.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh ông lão hồng sâm panh

Hoa clematis là một loại cây cảnh rất khỏe mạnh, phân bố tự nhiên ở nhiều nơi. Những cây trồng dưới đất có thể tự phát triển trong nhiều năm, nở hoa rộ mỗi năm. Với khí hậu mùa hè nóng ẩm và mùa đông ôn hòa, cây sinh trưởng mạnh từ tháng 3 đến tháng 10.

Tuy nhiên, clematis trồng trong chậu cần được chăm sóc nhiều hơn. Dưới đây là một số gợi ý trồng trọt đơn giản.

1. Chậu hoa và đất trồng:

Nên chọn chậu hoa có đường kính lớn hơn 20cm và chậu nên sâu. Nên chọn chậu nhựa hoặc chậu đất nung, tránh chậu gốm.

Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt, không nên là đất sét hoặc đất dễ bị nén chặt. Nếu không chắc chắn về việc trộn đất.

2. Môi trường thích hợp:

Cây cảnh ưa nắng nhưng cũng chịu được bóng râm một phần. Nó phát triển tốt ngay cả ở những nơi chỉ có ánh sáng khuếch tán. Có thể trồng trên ban công, trong bụi cây nhỏ hoặc dưới tán cây.

Trong mùa sinh trưởng, nên cho cây cảnh tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời. Càng nhiều ánh nắng, màu hoa càng đậm.

3. Tưới nước:

Cây hoa clematis có rễ mọng nước và rất dễ bị úng nước. Chỉ tưới nước khi đất hoàn toàn khô để tránh thối rễ do úng nước kéo dài.

Trong thời gian ngủ đông và hè, thỉnh thoảng tưới nước, chỉ cần đủ để giữ cho đất hơi ẩm, nhưng không tưới quá nhiều.

4. Bón phân:

Để có được "thác hoa" rực rỡ, cần bón phân. Vào mùa xuân và mùa thu, sau khi nụ hoa hình thành, hãy bón phân giàu phốt pho thường xuyên để thúc đẩy sự phân hóa nụ hoa và giúp hoa nở rộ.

Trong suốt mùa sinh trưởng, bón phân kali để thúc đẩy sự phát triển. Bón phân pha loãng thường xuyên; tránh sử dụng phân đậm đặc.

5. Khả năng sống sót trong mùa hè và mùa đông:

Giống ông lão Pink Champagne sẽ ngủ đông ở nhiệt độ cao và thấp. Trong thời gian ngủ đông, phần thân trên mặt đất có xu hướng héo úa, nhưng hệ rễ vẫn sống.

Nên giảm lượng nước tưới và bón phân, hoặc ngừng hẳn trong thời gian ngủ đông. Cây cảnh này có khả năng chịu lạnh khá tốt và có thể chịu được nhiệt độ thấp đến -10 độ C.

6. Cắt tỉa:

Cắt tỉa rất quan trọng đối với sự phát triển của giống hoa Pink Champagne. Thực hiện cắt tỉa đơn giản sau khi cây cảnh bước vào giai đoạn ngủ đông mùa hè, và cắt tỉa mạnh sau khi cây bước vào giai đoạn ngủ đông mùa đông.

Bạn hãy giữ lại từ 1/3 đến 1/2 chiều cao của cây cảnh, loại bỏ các cành chết, bị bệnh và yếu. Sau khi ra hoa, hãy nhanh chóng loại bỏ những bông hoa đã tàn để bảo tồn chất dinh dưỡng.

7. Sâu bệnh

Mặc dù tương đối kháng sâu bệnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể bị sâu bệnh tấn công, vì vậy hãy có biện pháp phòng ngừa.

Hãy trồng cây cảnh này ở nơi bạn đi qua mỗi ngày. Để nó trở thành một phần lộ trình cuộc đời của bạn, mang lại cho bạn chút lãng mạn, bay bổng để xua đi mệt mỏi, nhàm chán thường ngày.