Cầu Long Biên hư hỏng nghiêm trọng, phong tỏa để sửa chữa

Cầu Long Biên, công trình hơn 120 năm tuổi gắn với lịch sử Hà Nội, được ngành đường sắt theo dõi và xử lý kỹ thuật sau khi xuất hiện hư hỏng tại nút dàn thép.

Cầu Long Biên, công trình hơn 120 năm tuổi gắn với lịch sử Hà Nội, được ngành đường sắt theo dõi và xử lý kỹ thuật sau khi xuất hiện hư hỏng tại nút dàn thép.

Thực trạng cầu Long Biên vào tháng 7/2024. Ảnh: Việt Linh.
Thực trạng cầu Long Biên vào tháng 7/2024. Ảnh: Việt Linh.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết khoảng 18h15 ngày 2/2, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11), nhịp 18 trên cầu Long Biên.

Bản thép tiếp điểm tại đây bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và giao thông qua cầu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm để tổ chức sửa chữa, gia cố. Các tuyến tàu khách, tàu hàng được điều chỉnh lộ trình qua cầu Thăng Long. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng tổ chức đón, trả khách tại ga Gia Lâm.

Để đảm bảo an toàn trước mắt, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ lối đi bộ hai bên cầu 24/24h. Đơn vị tư vấn và thi công được huy động lắp dựng hệ trụ tạm bằng cột palê và thép hình nhằm chống đỡ nút dàn bị hỏng.

Vị trí hư hỏng trên cầu Long Biên, ngày 6/2. Ảnh: VNR.
Vị trí hư hỏng trên cầu Long Biên, ngày 6/2. Ảnh: VNR.

Cầu Long Biên thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, được khởi công xây dựng tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902. Công trình dài khoảng 1.700 m, ban đầu gồm 19 nhịp dàn thép, đường sắt bố trí ở giữa, hai bên là lối đi bộ. Theo quy định hiện hành, cầu đã quá niên hạn sử dụng.

Trong thời kỳ chiến tranh, nhiều nhịp dàn thép của cầu bị phá hoại, gồm các nhịp số 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 và 17. Các nhịp này sau đó được thay thế bằng hệ dầm quân dụng tạm T66 cho đường sắt và UYKM cho đường bộ hành, sử dụng cho đến nay.

Thời gian gần đây, cầu đang được sửa chữa tổng thể; phần lan can và mặt đường đã hoàn thành, trụ và gầm cầu tiếp tục được gia cố kỹ thuật.

Theo đánh giá của ngành đường sắt, các thanh giàn, bản nút thép tại nhiều vị trí bị rỉ sét nặng, hao mòn tiết diện; nhiều hư hỏng tiềm ẩn khó dự đoán mức độ phát triển. Hiện cầu Long Biên chỉ được duy trì khai thác với tải trọng và tốc độ hạn chế.

Song song với việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu, các đơn vị tập trung gia cố, thay thế các nút giàn thép bị hư hỏng. Dự kiến, việc sửa chữa nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18 sẽ hoàn thành vào ngày 11/2.

Sau khi hoàn tất, cầu sẽ được thử tải lại. Nếu kết quả đáp ứng yêu cầu an toàn, ngành đường sắt sẽ xem xét cho phép khai thác tàu nhẹ qua cầu.

Công nhân sửa chữa, thay thế hàng loạt lan can hư hỏng hai bên cầu Long Biên, ngày 11/1. Ảnh: Trần Hiền.

Về lâu dài, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ kiểm định chi tiết nhịp 18, đồng thời kiểm tra, đánh giá toàn bộ nhịp dàn thép còn lại. Trên cơ sở đó, các giải pháp sửa chữa, gia cố tổng thể sẽ được đề xuất nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Hơn một thế kỷ trôi qua, cây cầu vẫn là biểu tượng của Hà Nội, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi kiến trúc cổ kính, những bãi lau trắng dưới chân cầu và không gian trầm mặc gợi hoài niệm.

