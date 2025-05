Cặp đôi sống lang thang gây ra 3 vụ trộm xe máy ở Đồng Nai

Ông Nguyễn Xuân Ký và nhiều lãnh đạo Quảng Ninh gặp họa vì sai phạm Dự án Đường ven sông Hạ Long-Đông Triều, liên quan Tập đoàn Thuận An

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 30 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.