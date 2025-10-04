Cảnh sát xử phạt nhiều chủ bến thủy nội địa ở Bắc Ninh

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa phát hiện, bắt quả tang ông Ngô Đức Tạo tổ chức cho phương tiện vào dỡ hàng hóa tại bến thủy nội địa trên sông Cầu thuộc khu phố Đạo Ngạn 2, phường Nếnh chưa được cấp phép hoạt động.

Theo đó, ông Tạo để ông Trần Văn Bình là thuyền trưởng điều khiển phương tiện VP-1888 neo đậu tại bến thủy nội địa chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động, để chuyển vật liệu xây dựng lên bãi tập kết của gia đình.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa trên sông.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 chủ bến bãi vật liệu xây dựng để các thuyền trưởng neo đậu xếp, dỡ hàng hóa tại bến thủy nội địa hoạt động trái phép trên tuyến sông Cầu. Đó là các ông, bà: Nguyễn Văn Đức (thôn Đại Lâm, xã Tam Đa), Trương Đức Quang (thôn Đồng Thôn, xã Yên Phong), Nguyễn Thị Lan (tổ dân phố Kim Đôi, phường Kinh Bắc).

Với các lỗi vi phạm trên, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xử phạt 3 chủ bến thủy nội địa nói trên 82,5 triệu đồng (mỗi trường hợp 27,5 triệu đồng) theo khoản 3, Điều 30 Nghị định 139 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời xử phạt vi phạm hành chính mỗi thuyền trưởng xếp, dỡ hàng hóa tại mỗi bến 10 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước, buộc dừng ngay các hành vi vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT Hà Nội mở đường kịp thời cứu giúp người phụ nữ bị sốc phản vệ.