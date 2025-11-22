Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 1.500 'ma men' trong 4 tiếng kiểm tra

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Lực lượng CSGT Công an 30/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h00 đến 23h00 ngày 21/11/2025.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra nồng độ cồn trong buổi tối ngày 21/11.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 41.606 lượt lái xe (1.075 xe khách, 2.404 xe tải, 8.506 xe con, 28.618 xe mô tô, 14 xe ô tô chuyên dùng, 989 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.564 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (54 xe tải, 24 xe con, 02 xe ô tô khách, 1.444 xe mô tô, 40 xe thô sơ và phương tiện khác).

Trong đó, độ tuổi vi phạm dưới 10 tuổi có 2 trường hợp (chiếm 0,64%); từ 18 - 35 tuổi có 405 trường hợp (chiếm 25,90%); từ 36-55 tuổi là 981 trường hợp (chiếm 62,72%); trên 55 tuổi: 168 trường hợp (chiếm 10,74%). Trong đó có 2 phụ nữ điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.