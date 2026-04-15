Cần Thơ: Hưng Thịnh Phát trúng gói thầu chiếu sáng hơn 4,8 tỷ đồng

Ngày 27/03/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt đã ký Quyết định số 190/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo hệ thống chiếu sáng dọc Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Trà Uối đến Ngã Ba Lộ Tẻ). Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Hưng Thịnh Phát với mức giá 4.800.000.000 đồng, so với giá dự toán 6.202.864.777 đồng. Gói thầu thực hiện theo hình thức trọn gói trong thời gian 75 ngày.

Quyết định số 190/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Lý do 5 nhà thầu đối thủ "dừng bước"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG-HĐT, dù có tới 6 nhà thầu tham gia tạo nên một cuộc đua tưởng chừng gay cấn, nhưng thực tế nhiều đơn vị đã "tự loại" mình do những sai sót trong khâu chuẩn bị hồ sơ năng lực và kỹ thuật:

Liên danh thi công hệ thống chiếu sáng dọc QL 91: Bị xếp hạng cuối cùng (hạng 6). Hồ sơ liên danh không chứng minh được khả năng huy động các thiết bị thi công đặc chủng đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật chiếu sáng của E-HSMT.

Công ty CP giải pháp cơ điện Mes: Dừng bước ở vị trí hạng 5. Điểm yếu nằm ở đội ngũ nhân sự chủ chốt khi các vị trí kỹ thuật hiện trường không đáp ứng đủ số năm kinh nghiệm thực tế trong các công trình có quy mô tương đương.

Công ty TNHH vật tư thiết bị điện công nghiệp Đại Phú: Xếp hạng 4 do không đạt tiêu chí về hợp đồng tương tự. Các dự án đơn vị này từng thực hiện bị đánh giá là chưa tương đồng về tính chất kỹ thuật và giá trị theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Công ty TNHH Việt Tâm: Vượt qua vòng kỹ thuật nhưng với giá chào thầu 5.451.780.493 đồng (không giảm giá), đơn vị này chỉ xếp hạng 3.

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát: Đây là đơn vị gây tiếc nuối nhất khi tung tỷ lệ giảm giá tới 23,6%. Tuy nhiên, do giá chào ban đầu neo ở mức cao (hơn 6,5 tỷ đồng), nên giá sau giảm giá (4,97 tỷ đồng) vẫn không thể cạnh tranh được với mức giá 4,8 tỷ đồng của đơn vị trúng thầu.

Chân dung đơn vị trúng thầu

Công ty CP Hưng Thịnh Phát (MSDN: 1800647768) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại số 276, đường Phạm Hùng, khu vực Yên Trung, phường Cái Răng, TP HCM. Sau gần 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã khẳng định vị thế là một "ông lớn" trong lĩnh vực xây lắp và chiếu sáng tại khu vực miền Tây nói chung và Thốt Nốt nói riêng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 217 gói, trúng 110 gói, trượt 92 gói, 5 gói chưa có kết quả và 10 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 3.031.525.330.895 đồng (trong đó với vai trò độc lập là 214.837.693.659 đồng, với vai trò liên danh là 2.816.687.637.236 đồng).

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này cũng đã ghi nhận trúng 11 gói chủ yếu là liên danh trong đó cũng có một số gói với vai trò độc lập như: Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, phụ kiện đường dây và nhân công xây lắp Di dời lưới điện tại nút giao số 1 (Mậu Thân – 3/2 –Trần Hưng Đạo) tại Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, trị giá 2.616.313.745 đồng (tháng 11/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn, trị giá 965.554.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị quận Ninh Kiều, trị giá 3.800.000.000 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, trị giá 1.666.800.000 đồng (tháng 06/2025).

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi với phóng viên về sự việc này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu không vi phạm điều cấm nếu quy trình diễn ra minh bạch. Tuy nhiên, khi có tới 5 nhà thầu cùng trượt với các lỗi về kỹ thuật và nhân sự, chúng ta cần soi xét kỹ xem các tiêu chuẩn trong E-HSMT có đang được 'đo ni đóng giày' cho một đơn vị cụ thể hay không. Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025, hồ sơ mời thầu không được phép cài cắm các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nếu các rào cản kỹ thuật được dựng lên quá cao so với tính chất thực tế của gói thầu chiếu sáng thông thường, thì tính cạnh tranh và công bằng đã bị xâm phạm."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Mức tiết kiệm hơn 22% (1,4 tỷ đồng) cho ngân sách là con số rất ấn tượng. Thế nhưng, hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ nhìn ở giá trúng thầu thấp mà phải đánh giá cả quá trình thực hiện. Với các gói thầu trọn gói có mức giảm giá sâu, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là rất lớn. Cần phải kiểm tra thực tế xem năng lực thiết bị và nhân sự mà nhà thầu kê khai có thực sự hiện diện trên công trường hay chỉ nằm trên giấy tờ. Đặc biệt, mối quan hệ giữa đơn vị tư vấn chấm thầu và nhà thầu trúng thầu cần được giám sát chặt chẽ để tránh hiện tượng 'thỏa thuận ngầm' gây thiệt hại cho môi trường đầu tư công."