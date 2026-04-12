Xã Hiệp Thạnh: Chỉ định Đức Vĩnh Thành thực hiện gói thầu khắc phục thiên tai

Ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Tấn Minh – Q. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 60/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra tại 5 vị trí trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.
Theo hồ sơ phê duyệt, gói thầu số 01 (Thi công xây dựng) có giá dự toán là 1.937.141.213 đồng. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Đức Vĩnh Thành (MST: 5801194042, địa chỉ tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được xác định là 1.840.284.152 đồng, giảm 5% so với giá dự toán, tương đương mức tiết kiệm 96.857.061 đồng cho ngân sách. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.
Trước đó, ngày 26/03/2026, Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh cũng đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này, xác định hình thức lựa chọn là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn do tính chất cấp bách của việc khắc phục hậu quả thiên tai.
Số liệu trích xuất từ hồ sơ năng lực của doanh nghiệp cho thấy: Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Sinh làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 27 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng 25 gói, trượt 1 gói và có 1 gói chưa có kết quả hoặc đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này đạt 52.746.254.066 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 17.576.117.871 đồng và vai trò liên danh là 35.170.136.195 đồng (bao gồm các thành viên liên danh). Ngoài gói thầu tại xã Hiệp Thạnh, doanh nghiệp này còn được ghi nhận trúng thầu tại các đơn vị khác như Trường Tiểu học Phú Thạnh vào ngày 03/04/2026 và một gói thầu cải tạo trụ sở xã vào trung tuần tháng 03/2026.
Việc triển khai các gói thầu khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đòi hỏi sự phản ứng nhanh chóng từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Luật sư Nguyễn Thị Hương từ Đoàn Luật sư TP HCM nhận định rằng việc áp dụng chỉ định thầu trong các tình huống bất khả kháng là phù hợp với quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng cộng đồng.
Các chuyên gia đấu thầu cũng nhấn mạnh rằng việc công khai minh bạch các quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá là yếu tố then chốt để độc giả có cái nhìn đa chiều về hiệu quả sử dụng ngân sách tại địa phương. Hiện nay, theo quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng thực hiện quản lý chính quyền theo hai cấp, do đó vai trò của chính quyền cấp xã trong việc trực tiếp điều hành các dự án hạ tầng cơ sở ngày càng được chú trọng.
QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẮC PHỤC THIÊN TAI
Pháp luật về đấu thầu luôn ưu tiên tính kịp thời đối với các công trình có tính chất cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn phải dựa trên các căn cứ pháp lý nghiêm ngặt.
1. Căn cứ áp dụng Chỉ định thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) Theo điểm a khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với:
- Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất khả kháng.
- Gói thầu cần triển khai ngay để bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư hoặc để không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình liền kề.
2. Quy trình rút gọn và trách nhiệm giám sát (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu thực hiện theo quy trình rút gọn, Chủ đầu tư có quyền chỉ định ngay nhà thầu có năng lực để thực hiện công việc.
- Về giá thầu: Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trong đó, việc giảm giá so với dự toán (như mức 5% tại xã Hiệp Thạnh) phải đảm bảo phù hợp với định mức kinh tế - kỹ thuật và không được làm suy giảm chất lượng công trình.
- Về trách nhiệm: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hành vi và năng lực chuyên môn phù hợp với tính chất đặc thù của gói thầu.
3. Công khai và minh bạch (Thông tư 79/2025/TT-BTC) Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dù thực hiện theo quy trình rút gọn, các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu vẫn phải được công khai minh bạch để nhân dân và các cơ quan chức năng cùng giám sát.