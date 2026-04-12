Xã Hiệp Thạnh: Chỉ định Đức Vĩnh Thành thực hiện gói thầu khắc phục thiên tai

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Thạnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án khắc phục hậu quả mưa lũ với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Tấn Minh – Q. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 60/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra tại 5 vị trí trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

Theo hồ sơ phê duyệt, gói thầu số 01 (Thi công xây dựng) có giá dự toán là 1.937.141.213 đồng. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Đức Vĩnh Thành (MST: 5801194042, địa chỉ tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được xác định là 1.840.284.152 đồng, giảm 5% so với giá dự toán, tương đương mức tiết kiệm 96.857.061 đồng cho ngân sách. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, ngày 26/03/2026, Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh cũng đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình này, xác định hình thức lựa chọn là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn do tính chất cấp bách của việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Số liệu trích xuất từ hồ sơ năng lực của doanh nghiệp cho thấy: Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Sinh làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 27 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng 25 gói, trượt 1 gói và có 1 gói chưa có kết quả hoặc đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này đạt 52.746.254.066 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 17.576.117.871 đồng và vai trò liên danh là 35.170.136.195 đồng (bao gồm các thành viên liên danh). Ngoài gói thầu tại xã Hiệp Thạnh, doanh nghiệp này còn được ghi nhận trúng thầu tại các đơn vị khác như Trường Tiểu học Phú Thạnh vào ngày 03/04/2026 và một gói thầu cải tạo trụ sở xã vào trung tuần tháng 03/2026.

Xã Hiệp Thạnh tỉnh Lâm Đồng mới được sáp nhập từ các xã Hiệp An, xã Liên Hiệp, xã Hiệp Thạnh.

Việc triển khai các gói thầu khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đòi hỏi sự phản ứng nhanh chóng từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Luật sư Nguyễn Thị Hương từ Đoàn Luật sư TP HCM nhận định rằng việc áp dụng chỉ định thầu trong các tình huống bất khả kháng là phù hợp với quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng cộng đồng.

Các chuyên gia đấu thầu cũng nhấn mạnh rằng việc công khai minh bạch các quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá là yếu tố then chốt để độc giả có cái nhìn đa chiều về hiệu quả sử dụng ngân sách tại địa phương. Hiện nay, theo quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng thực hiện quản lý chính quyền theo hai cấp, do đó vai trò của chính quyền cấp xã trong việc trực tiếp điều hành các dự án hạ tầng cơ sở ngày càng được chú trọng.