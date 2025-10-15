Thủ tướng gửi thư khen Công an Phú Thọ triệt phá hàng triệu bình chữa cháy giả

Ngày 15/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của Công ty TNHH Tomoken Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải phòng) và Phan Bạch Thông - Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (địa chỉ: Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 2 công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: Bột Monoamoni Photphat (MAP); bột Amonium Sulphate (SA); bột Quatz (SiO2); bột silica; tinh dầu Silicon; bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại với tổng doanh số gần 835 tỷ đồng.

Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) là hơn 1,6 triệu bình với tổng doanh số hơn 527 tỷ đồng (loại bình bột 6kg và 8kg là hơn 850 nghìn bình, tương đương gần 296 tỷ đồng).

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg và 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg là sản phẩm thu giữ của Công ty này không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh và giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên; đồng thời lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường, các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.