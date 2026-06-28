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Kho tri thức

35 hiện vật bằng gỗ cổ nhất được phát hiện ở Đông Á

Các hiện vật bằng gỗ có niên đại khoảng 300.000 năm đã được phát hiện tại địa điểm Gantangqing ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Viện Cổ sinh vật học và Cổ nhân học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố một khám phá khảo cổ học mới do các nhà khoa học Trung Quốc dẫn đầu: 35 hiện vật bằng gỗ được bảo quản tốt, có niên đại khoảng 300.000 năm, đã được khai quật tại địa điểm Gantangqing ở tỉnh Vân Nam.

Chúng được xác nhận là công cụ do con người cổ xưa chế tạo, sử dụng và đây cũng là những hiện vật bằng gỗ cổ nhất được phát hiện ở Đông Á cho đến nay.

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Các hiện vật bằng gỗ có niên đại khoảng 300.000 năm đã được phát hiện tại địa điểm Gantangqing ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: @Ithome.

Các di vật văn hóa khác được tìm thấy cùng với 35 hiện vật này bao gồm nhiều công cụ bằng đá, công cụ bằng xương và sừng hươu, hóa thạch động vật và tàn tích thực vật. Các hiện vật bằng gỗ và chiếc "búa mềm" bằng sừng hươu được khai quật tại địa điểm này là những ví dụ sớm nhất được biết đến ở Đông Á và cực kỳ hiếm gặp trong số các địa điểm thời kỳ đồ đá cũ trên toàn thế giới.

Theo Gao Xing, nhà nghiên cứu tại Viện Cổ sinh vật học và Cổ nhân học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và là đồng tác giả chính của bài báo, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các nghiên cứu về vật liệu, dấu vết, cặn bã và mô phỏng thực nghiệm để chứng minh rằng những hiện vật bằng gỗ này là công cụ do con người chế tạo và sử dụng.

"Nghiên cứu cho thấy, những hiện vật bằng gỗ này chủ yếu được làm từ gỗ thông. Một số hiện vật có vết xước do quá trình tạo hình và mài giũa, đầu mút có vết đánh bóng và vết nứt do sử dụng. Những dấu vết này xuất hiện ở những vị trí cụ thể và có hướng, chứng tỏ quá trình chế tác và sử dụng có chủ đích của con người tiền sử", Gao Xing cho biết.

Hơn nữa, cặn đất còn sót lại trên một số đầu mũi công cụ bằng gỗ chứa các hạt tinh bột thực vật, chứng minh rằng chức năng chính của các công cụ này là đào tìm chất dinh dưỡng thực vật dưới lòng đất.

Phát hiện này đã viết lại đáng kể sự hiểu biết của giới học thuật về khả năng và phương pháp sinh tồn của con người thời đồ đá cũ, cũng như đặc điểm và nguyên nhân của văn hóa đồ đá cũ ở Đông Á, bao gồm vai trò quan trọng của tre và công cụ bằng gỗ trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của con người cổ đại ở Đông và Đông Nam Á và ý nghĩa thực nghiệm của chúng đối với "giả thuyết công cụ bằng tre và gỗ" của thời kỳ đồ đá cũ.

Phát hiện này cũng lần đầu tiên tiết lộ nền kinh tế săn bắt hái lượm của con người cổ đại, thể hiện toàn diện sự đa dạng của các nguyên liệu được tìm thấy trên các tấm bảng cổ, cung cấp bằng chứng đáng tin cậy rằng, cư dân thời kỳ đầu đã sử dụng công cụ bằng gỗ để đào rễ và thân cây ăn được, đồng thời tiết lộ các chiến lược sử dụng tài nguyên độc đáo và phương pháp sinh tồn thích ứng của các quần thể Đông Nam Á cổ đại sống trong môi trường nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Di vật #Đông Á #tiền sử #săn bắt #gỗ

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