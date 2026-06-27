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Kho tri thức

Phát hiện đền thờ La Mã bên trong mỏ đá cổ ở Tây Ban Nha

Các nhà khảo cổ đã phát hiện đền thờ La Mã nhỏ dành cho nữ thần Minerva bên trong một mỏ đá cổ ở Tây Ban Nha.

Tâm Anh (TH)

Nhóm chuyên gia khảo cổ thuộc Đại học Bách khoa Madrid bất ngờ khi phát hiện một ngôi đền La Mã dành riêng cho nữ thần Minerva được khắc vào bức tường của một mỏ đá cổ gần Campos del Paraíso, Tây Ban Nha, cách trung tâm đô thị La Mã cổ đại Segóbriga khoảng 14,5 km. Ngôi đền khoảng 1.900 năm tuổi được chạm khắc trực tiếp vào đá sa thạch.

Các chuyên gia mô tả ngôi đền trên là một aedicula - một cấu trúc nhỏ, trang trí công phu, giống như các đền thờ. Công trình có chiều rộng hơn 61 cm, cao 51 cm, với hai cột có rãnh được gắn một nửa vào đá. Các cột đỡ một mái tam giác, tạo thành mặt tiền điển hình của ngôi đền truyền thống.

Hình ảnh nữ thần Minerva (được người Hy Lạp gọi là nữ thần Athena ) nằm ở trung tâm của bức chạm khắc. Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù bề mặt đá đã bị bào mòn theo thời gian nhưng một số đặc điểm đặc trưng cho thấy vị thần được chạm khắc trong ngôi đền chính là nữ thần Minerva.

Nữ thần Minerva được khắc họa ở tư thế đứng, hướng mặt về phía trước, mặc áo dài và đội mũ trụ, tay phải cầm giáo. Tay trái đặt trên một chiếc khiên hình bầu dục. Thần Minerva mang theo Aegis - chiếc khiên thần thánh tượng trưng cho sự bảo vệ tối thượng. Minerva đứng cạnh một con cú mèo - loài vật linh thiêng thường được liên kết với nữ thần của Trí tuệ, Nghệ thuật và Chiến tranh trong thần thoại La Mã.

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Đền thờ La Mã nhỏ dành cho nữ thần Minerva nằm bên trong một mỏ đá cổ ở Tây Ban Nha. Ảnh: José Martínez Hernánde.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một khe hẹp nằm ngang được khắc vào đá ở bên trái của aedicula, có lẽ được dùng làm giá để đặt lễ vật dâng lên nữ thần Minerva.

Bên dưới ngôi đền các nhà nghiên cứu đã xác định được dòng chữ khắc có nội dung: “Dành tặng nữ thần Minerva Domina, (dâng hiến) Plotius Vigor cùng tùy tùng của ông”.

Plotius Vigor là thành viên của gia tộc Plotius danh giá, bao gồm các thượng nghị sĩ và các quan chức cấp cao khác sinh sống khắp vùng Hispania thuộc đế chế La Mã.

Đền thờ nữ thần Minerva đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu do nó nằm trong một mỏ đá. Người La Mã thời cổ đại đã khai thác lượng lớn đá xây dựng tại nhiều mỏ đá ở khắp miền trung Hispania. Trong đó, các mỏ ở Segóbriga được khai thác từ thời cổ đại để lấy đá lapis specularis - khoáng vật thạch cao dạng tinh thể dùng để làm cửa sổ. Hoạt động khai thác từ các mỏ đá đã mang lại sự giàu có cho vùng này trong nhiều thế kỷ.

Phát hiện mới cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa hoạt động kinh tế và tôn giáo trong đời sống của người dân La Mã cổ đại. Thêm nữa, ngôi đền mới phát hiện chứng minh vai trò quan trọng của nữ thần Minerva trong hoạt động thương mại. Nhiều người dân đã tới ngôi đền này để cầu nguyện trước nữ thần Minerva để bà phù hộ, che chở giúp đạt được sự thịnh vượng.

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#đền thờ La Mã #mỏ đá cổ #Tây Ban Nha #đế chế La Mã

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