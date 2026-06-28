Loài cá mập có 1-0-2 dùng đuôi như roi để quật chết con mồi

Giữa đại dương bao la tồn tại một loài cá mập sở hữu chiếc đuôi dài kỳ lạ được sử dụng như một vũ khí lợi hại khi săn mồi.

Cá nhám đuôi dài mõm ngắn (Alopias superciliosus), còn được gọi là cá nhám đuôi dài mắt to, là một trong những loài cá mập đặc biệt nhất thế giới. Chúng phân bố rộng khắp các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Dù không nổi tiếng bằng cá mập trắng lớn hay cá mập đầu búa, loài cá mập này lại sở hữu một trong những phương thức săn mồi độc đáo nhất trong thế giới động vật.

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Đặc điểm nổi bật nhất của Alopias superciliosus là phần thùy trên của vây đuôi kéo dài bất thường, có thể dài gần bằng toàn bộ phần thân còn lại. Khi nhìn từ xa, chiếc đuôi khổng lồ này khiến con cá trông như đang mang theo một chiếc roi phía sau. Trong nhiều năm, các nhà khoa học từng băn khoăn về công dụng thực sự của cấu trúc kỳ lạ này. Ngày nay, nhờ các quan sát dưới nước và hình ảnh quay chậm, người ta đã biết rằng chiếc đuôi chính là một vũ khí săn mồi hiệu quả.

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Khi phát hiện đàn cá nhỏ hoặc mực tập trung thành nhóm, cá nhám đuôi dài sẽ tăng tốc rồi bất ngờ quất mạnh chiếc đuôi vào giữa đàn mồi. Cú quất có thể tạo ra lực rất lớn, làm choáng hoặc thậm chí giết chết nhiều con mồi cùng lúc. Sau đó, cá mập chỉ việc quay lại và ăn những con bị bất động. Đây là một trong số ít trường hợp trong tự nhiên mà đuôi được sử dụng như một công cụ tấn công chuyên biệt.

Ngoài chiếc đuôi đặc trưng, loài cá này còn có đôi mắt rất lớn, lớn hơn đáng kể so với người họ hàng cá nhám đuôi dài thường (Alopias vulpinus). Đôi mắt phát triển giúp chúng nhìn tốt trong môi trường thiếu sáng ở vùng nước sâu. Thực tế, Alopias superciliosus thường dành phần lớn thời gian ở độ sâu từ vài trăm mét trở xuống và chỉ thỉnh thoảng bơi lên gần mặt nước.

Ảnh: niwa.co

Một đặc điểm sinh học thú vị khác là khả năng giữ nhiệt cục bộ quanh vùng đầu và mắt. Nhờ cơ chế này, mắt và não của cá vẫn hoạt động hiệu quả trong môi trường nước lạnh ở tầng sâu, giúp chúng phản ứng nhanh hơn khi săn mồi.

Cá nhám đuôi dài mõm ngắn có thể đạt chiều dài hơn 4 mét, nhưng phần lớn chiều dài đó đến từ chiếc đuôi đặc biệt. Dù có kích thước lớn, chúng không được xem là mối đe dọa đáng kể đối với con người. Trái lại, chính loài cá này đang chịu áp lực từ hoạt động đánh bắt thương mại và nạn khai thác vây cá mập ở nhiều khu vực trên thế giới.

Ngày nay, Alopias superciliosus được xem là một trong những ví dụ ngoạn mục về sự chuyên hóa trong tiến hóa. Chiếc đuôi dài tưởng chừng bất tiện lại trở thành công cụ săn mồi hiệu quả, giúp loài cá mập này chiếm lĩnh một vị trí độc đáo trong hệ sinh thái đại dương.