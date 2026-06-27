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Kho tri thức

Thời gian ngừng trôi ở thành phố không có ô tô giữa lòng Ấn Độ Dương

Mỗi con đường, mỗi cánh cửa và mỗi nhịp sóng ở nơi đây đều kể lại câu chuyện của hàng thế kỷ giao thương và giao thoa văn hóa.

T.B (tổng hợp)

Nằm trên hòn đảo Lamu ngoài khơi bờ biển Kenya, Phố cổ Lamu là một trong những khu phố cổ lâu đời và được bảo tồn tốt nhất ở châu Phi. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nơi đây không chỉ là một quần thể kiến trúc mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa Swahili, Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ và châu Âu trong suốt hơn 700 năm lịch sử.

Ảnh: theabroadguide

Điều đầu tiên khiến Lamu gây ấn tượng mạnh chính là sự vắng bóng của ô tô. Những con đường hẹp lát đá san hô chỉ đủ cho người đi bộ, xe đẩy hoặc lừa – phương tiện vận chuyển truyền thống vẫn còn được sử dụng đến ngày nay. Nhịp sống vì thế trở nên chậm rãi, tĩnh lặng, như thể thời gian ở đây trôi theo một nhịp khác hoàn toàn với thế giới hiện đại bên ngoài.

Ảnh: spiritedpursuit

Kiến trúc của Lamu là một bản giao hưởng của đá san hô, gỗ mận biển và những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Những ngôi nhà cao hai hoặc ba tầng với ban công gỗ mở hướng ra phố, vừa tạo bóng mát vừa giúp lưu thông không khí trong khí hậu nóng ẩm ven biển. Đặc biệt, các cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn hình học và thư pháp Hồi giáo được xem như “chữ ký” của từng gia đình, phản ánh địa vị và lịch sử của họ.

Ảnh: Pinterest

Lamu cũng là một trung tâm văn hóa Hồi giáo quan trọng ở Đông Phi. Nơi đây có nhiều nhà thờ Hồi giáo cổ, trong đó nổi bật là Nhà thờ Pwani được xây dựng từ thế kỷ 14. Tiếng gọi cầu nguyện vang lên từ các minaret thấp hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, Lamu còn là nơi lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Lễ hội Lamu Cultural Festival diễn ra hằng năm thu hút du khách từ khắp nơi, với các hoạt động như đua thuyền dhow, múa truyền thống, thơ ca Swahili và ẩm thực địa phương. Những chiếc thuyền buồm gỗ trắng no gió trên biển xanh trở thành hình ảnh biểu tượng của vùng đất này.

Ảnh: aarven

Dù thời gian đã thay đổi nhiều khu vực ven biển châu Phi, Lamu vẫn giữ được nét nguyên sơ hiếm có. Tuy nhiên, di sản này cũng đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng và áp lực phát triển du lịch. Công tác bảo tồn vì thế trở thành ưu tiên hàng đầu để giữ gìn linh hồn của thành phố cổ.

Lamu không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là một lát cắt sống động của lịch sử Ấn Độ Dương, nơi mỗi con đường, mỗi cánh cửa và mỗi nhịp sóng đều kể lại câu chuyện của hàng thế kỷ giao thương và giao thoa văn hóa.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản thành phố cổ Lamu #Giao thoa văn hóa Swahili và Ả Rập #Kiến trúc truyền thống ven biển #Lễ hội và hoạt động văn hóa #Bảo tồn di sản và thách thức môi trường

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