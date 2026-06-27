Tái hiện hình ảnh người phụ nữ sống cách đây 45.000 năm

Các nhà khảo cổ học đã tái tạo lại khuôn mặt của người phụ nữ "cổ nhất" từ 45.000 năm trước.

Trang IT Home đưa tin, các nhà khảo cổ học người Đức đã phát hiện một hộp sọ nữ 45.000 năm tuổi ở Cộng hòa Séc vào năm 2021. Hiện nay, một nhóm các học giả quốc tế đến từ Brazil, Úc và Ý đã sử dụng hộp sọ bị vỡ này để xây dựng mô hình và tái tạo các đặc điểm khuôn mặt của người phụ nữ đó. Nhóm chỉ nghiên cứu được một phần của hộp sọ bị vỡ, vì họ tin rằng bà đã bị động vật ăn thịt sau khi chết.

Các nhà khảo cổ học đặt tên cho bà là "Zlatý kůň/ golden horse (ngựa vàng)", và bà là một trong những người Homo sapiens đầu tiên sinh sống ở lục địa Á-Âu sau khi loài người di cư từ châu Phi. Bộ gen của bà mang khoảng 3% nguồn gốc từ người Neanderthal.

Các nhà khảo cổ học đã tái tạo lại khuôn mặt của người phụ nữ "cổ nhất" từ 45.000 năm trước. Ảnh: @Cícero Moraes.

“Chúng tôi nhận thấy cấu trúc hàm của Zlatý kůň có xu hướng tương đồng hơn với người Neanderthal”, đồng tác giả nghiên cứu Cícero Moraes, một chuyên gia đồ họa người Brazil, cho biết trong một tuyên bố.

Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia đồ họa người Brazil, Cícero Moraes, dự án và nhóm của ông đã sử dụng dữ liệu thống kê được các nhà nghiên cứu ghi nhận để tái tạo khuôn mặt "người cổ nhất" thông qua hai lần chụp CT.

Quá trình sử dụng hình ảnh và các phép đo đã ghi lại được gọi là phỏng đoán khuôn mặt, vốn được sử dụng trong nghiên cứu pháp y hiện đại. Đồng thời, các hình ảnh cuối cùng được tạo ra bằng trình kết xuất Cycles của Blender 3D và bao gồm các góc nhìn của bức tượng bán thân được ghép lại. Để thể hiện những yếu tố khách quan nhất của khuôn mặt, nhóm tập trung vào cấu trúc tổng thể, các nhà nghiên cứu viết trong bài báo.