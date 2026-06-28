Tìm thấy hóa thạch nhện cổ nhất 310 triệu năm tuổi

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loài nhện cổ nhất có niên đại tới 310 triệu năm, giúp hé lộ sự thật cổ sinh vật học thú vị.

Tiến sĩ Jason Dunlop đã công bố một nghiên cứu trên Tạp chí Cổ sinh vật học nói về một con nhện 310 triệu năm tuổi, biến nó trở thành loài nhện cổ nhất từng được con người phát hiện.

Hóa thạch nhện được đặt tên là "arthrolycosa wolterbeeki" theo tên người phát hiện hóa thạch Tim Wolterbeek. Nó được tìm thấy tại mỏ đá Piersburg gần Saxony, Đức, và sau đó được tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Berlin.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra loài nhện cổ nhất có niên đại tới 310 triệu năm. Ảnh: @Tiến sĩ Dunlop.

Tiến sĩ Dunlop của bảo tàng đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu về hóa thạch này, và trang IT Home đã trích dẫn báo cáo sau: “Con nhện này dài khoảng 1cm và chân của nó rộng khoảng 4cm”.

Các đặc điểm của con nhện tiền sử này được bảo tồn rất tốt, với những sợi lông có thể nhìn thấy trên chân và móng vuốt. Tiến sĩ Dunlop tin rằng, đây là loài nhện kỷ Paleozoic đầu tiên được tìm thấy ở Đức, có niên đại từ 310 đến 315 triệu năm trước.

Nhện là loài tương đối phổ biến trong tự nhiên. Con người đã phát hiện ra hơn 51.000 loài nhện, với hơn 1.000 loài hiện đang sinh sống tại Đức. Mặc dù hiện nay nhện phân bố rộng rãi và rất phong phú, nhưng chúng không phổ biến lắm cách đây hơn 300 triệu năm trước.