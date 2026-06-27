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Kho tri thức

Bí ẩn xác ướp ngựa con 40.000 năm tuổi được khai quật ở Siberia

Các chuyên gia đã phát hiện xác con ngựa con cổ đại ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Gần đây, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được một xác ngựa con được bảo quản cực kỳ tốt trong lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy ở Siberia, và phân tích cho thấy nó đã chết cách đây 30.000 đến 40.000 năm trước. Thi thể được ướp xác của nó được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc trong điều kiện đóng băng, với da, móng, đuôi, mũi và thậm chí cả những sợi lông nhỏ xung quanh móng đều có thể nhìn thấy rõ.

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện xác con ngựa con ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika trong một cuộc thám hiểm ở vùng Yakutia thuộc miền đông Siberia.

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Xác ướp ngựa con 40.000 năm tuổi được khai quật ở Siberia. Ảnh: @AFP.

Grigory Savvinov, phó hiệu trưởng Đại học Liên bang Đông Bắc Nga cho biết, con ngựa con cổ đại này có lẽ chỉ mới hai tháng tuổi khi chết, và rất có thể nó đã rơi vào "một cái bẫy tự nhiên" nào đó và chết trong đó.

Điều thu hút sự chú ý của các nhà cổ sinh vật học là xác của con ngựa con còn nguyên vẹn và chiều cao vai của nó xấp xỉ 98 cm. Semyon Grigoryev, giám đốc Bảo tàng Voi ma mút Yakutsk ở Nga, nói với các phóng viên rằng, các nhà khoa học đã thu thập lông và mô cơ thể từ xác ướp ngựa con để xét nghiệm, đồng thời điều tra và phân tích chất chứa trong ruột của con ngựa con để xác định chế độ ăn của nó.

Ngày nay, ngựa hoang vẫn còn tồn tại ở vùng Yakut, nhưng xác ướp ngựa con mới được phát hiện thuộc về một loài đã tuyệt chủng từng sinh sống trong khu vực này cách đây 30.000 đến 40.000 năm. Về mặt di truyền, nó khác với ngựa hoang ngày nay.

Lớp băng vĩnh cửu Siberia nổi tiếng với khả năng bảo quản xác động vật cổ đại trong hàng chục nghìn năm. Với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, lớp băng vĩnh cửu đã bắt đầu tan chảy trong những năm gần đây, để lộ những di cốt động vật cổ đại được bảo quản tốt, thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà khoa học. Những phát hiện khảo cổ gần đây bao gồm xác một con bò rừng 9.000 năm tuổi, xác một con tê giác lông len 10.000 năm tuổi, xác ướp một loài mèo thời Kỷ Băng hà, và xác một con voi ma mút non tên là "Lyuba", chết cách đây 40.000 năm vì ngạt thở trong bùn.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Xác ướp #ngựa con #Siberia #động vật #băng giá

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