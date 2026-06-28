Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện địa điểm sản xuất rượu lâu đời nhất thế giới

Loại rượu lâu đời nhất được tạo ra cách đây 13.000 năm trong một hang động cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra thứ mà họ tin là địa điểm sản xuất rượu lâu đời nhất thế giới. Hang động uống rượu cổ xưa này nằm trong Hang Raqefet, phía nam thành phố Haifa hiện đại ở miền bắc Israel, nơi cũng là nghĩa địa của người Natufian. Bằng chứng cho thấy rằng, cách đây 13.000 năm trước, những người săn bắn hái lượm ở phía đông Địa Trung Hải này đã thích uống rượu trong các lễ hội.

anh-chup-man-hinh-2026-06-26-114608.png
Loại rượu lâu đời nhất được tạo ra cách đây 13.000 năm trong một hang động cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @Daninadel.

Các nhà khảo cổ tin rằng, loại rượu này như một loại đồ uống có nồng độ cồn thấp, tương tự như bia, nó đã được phục vụ trong các nghi lễ bản địa cổ xưa cách đây 13.000 năm trước.

"Nếu là sự thật, thì đây là phát hiện sớm nhất về bất kỳ hình thức sản xuất rượu nào trên thế giới", Daninadel, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Haifa, nói với Hãng thông tấn AFP.

Trong hang động, họ còn phát hiện ba cối nhỏ. Nghiên cứu cho thấy hai trong số những chiếc cối nhỏ được dùng để chứa ngũ cốc, trong khi chiếc còn lại được dùng để nghiền ngũ cốc trước khi lên men và để nấu rượu cổ phục vụ nghi lễ trong hang động.

Phát hiện này cho thấy việc sản xuất rượu không nhất thiết là kết quả của sự dư thừa nông sản; nó còn được phát triển cho các nhu cầu nghi lễ và tâm linh bản địa cổ xưa.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Địa điểm #sản xuất #rượu #hang động #nghi lễ

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện tranh khảm La Mã 1.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện được tranh khảm La Mã 1.800 năm tuổi trong quá trình khai quật thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong quá trình khai quật tại Aspendos - thành phố cổ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai bức tranh khảm trên sàn một công trình. Bức tranh có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên.

Trong đó, một bức tranh khảm có những họa tiết hình học tuyệt đẹp và tác phẩm thứ hai lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia bởi hình ảnh hiếm hoi về "Eurymedon lúc trẻ" - vị thần được coi là hiện thân của sông Eurymedon. Thần Eurymedon là một trong những vị thần có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân ở thành phố cổ Aspendos.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lần đầu tiên khai quật xưởng chế tác ngọc bích hơn 3.400 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích 3.400 năm tuổi tại di tích Tam Tinh Đôi, Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích có niên đại hơn 3.400 năm tại khu di tích Tam Tinh Đôi ở phía tây nam Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một xưởng thủ công mỹ nghệ được phát hiện tại Tam Tinh Đôi. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu khảo cổ học về Tam Tinh Đôi và nó có ý nghĩa rất lớn”, ông Ran Honglin, giám đốc Trạm nghiên cứu di tích Tam Tinh Đôi thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm thấy tấm bảng La Mã 1.900 năm tuổi có viết lời nguyền báo thù

Được các nhà khảo cổ khai quật bên dưới quảng trường tòa thị chính ở Heerlen, Hà Lan, tấm bảng khoảng 1.900 tuổi gây chú ý khi viết lời nguyền báo thù.

Vào khoảng 2.000 năm trước, nếu người dân La Mã nào muốn các vị thần trừng phạt kẻ thù của mình thì họ có thể tạo ra một tấm bảng nguyền rủa. Họ sẽ khắc lời nguyền của mình lên một tảng đá hay tấm chì... và hy vọng rằng các vị thần sẽ giúp họ trả thù bằng cách làm hại đối thủ của mình. Những tấm bảng lời nguyền như vậy được gọi là defixiones trong tiếng Latin hoặc katadesmoi trong tiếng Hy Lạp.

Một tấm bảng lời nguyền có niên đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên đã được các nhà khảo cổ học phát hiện tại thành phố Heerlen, Hà Lan - địa điểm từng là khu định cư quân sự Coriovallum của đế chế La Mã. Không giống nhiều tấm bảng lời nguyền khác từng được khai quật, hiện vật phát hiện ở Heerlen được đánh giá là hiếm hoi vì nó được khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ thay vì tiếng Latinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới