Phát hiện địa điểm sản xuất rượu lâu đời nhất thế giới

Loại rượu lâu đời nhất được tạo ra cách đây 13.000 năm trong một hang động cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra thứ mà họ tin là địa điểm sản xuất rượu lâu đời nhất thế giới. Hang động uống rượu cổ xưa này nằm trong Hang Raqefet, phía nam thành phố Haifa hiện đại ở miền bắc Israel, nơi cũng là nghĩa địa của người Natufian. Bằng chứng cho thấy rằng, cách đây 13.000 năm trước, những người săn bắn hái lượm ở phía đông Địa Trung Hải này đã thích uống rượu trong các lễ hội.

Loại rượu lâu đời nhất được tạo ra cách đây 13.000 năm trong một hang động cổ gây ngạc nhiên các chuyên gia. Ảnh: @Daninadel.

Các nhà khảo cổ tin rằng, loại rượu này như một loại đồ uống có nồng độ cồn thấp, tương tự như bia, nó đã được phục vụ trong các nghi lễ bản địa cổ xưa cách đây 13.000 năm trước.

"Nếu là sự thật, thì đây là phát hiện sớm nhất về bất kỳ hình thức sản xuất rượu nào trên thế giới", Daninadel, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Haifa, nói với Hãng thông tấn AFP.

Trong hang động, họ còn phát hiện ba cối nhỏ. Nghiên cứu cho thấy hai trong số những chiếc cối nhỏ được dùng để chứa ngũ cốc, trong khi chiếc còn lại được dùng để nghiền ngũ cốc trước khi lên men và để nấu rượu cổ phục vụ nghi lễ trong hang động.

Phát hiện này cho thấy việc sản xuất rượu không nhất thiết là kết quả của sự dư thừa nông sản; nó còn được phát triển cho các nhu cầu nghi lễ và tâm linh bản địa cổ xưa.