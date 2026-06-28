Dự đoán ngày mới 29/6/2026 cho 12 con giáp: Thân mĩ mãn

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có sự nghiệp thành công, có thể được thăng chức và tài lộc vượng phát.
Golden Gate, Viettel Post và nhiều ngân hàng giảm hàng nghìn lao động để tái cơ cấu, số hóa, phản ánh xu hướng chuyển đổi doanh nghiệp năm 2025.
TikTok ra mắt Mini Game và Mini Drama tích hợp ngay trong ứng dụng, cho phép xem phim, chơi game, thanh toán không cần rời nền tảng.
Ferrari chỉ bán ra 88 chiếc Ferrari Luce cho thị trường Trung Quốc. Dù bị cư dân mạng chê tơi tả nhưng Luce vẫn cháy hàng ngay lập tức ở thị trường tỷ dân.
Từ chuột bi Mitsumi, bàn phím cao su đến bàn phím cơ hiện đại, hành trình của game thủ cũng là ký ức tuổi trẻ khiến nhiều người đàn ông bồi hồi.
Chiếc Porsche 911 GT3 Touring độc đáo của bộ phận Sonderwunsch, kết hợp sơn nhẫn đổi màu theo tâm trạng và vải Pasha màu hồng để tôn vinh di sản Moldova.
Mẫu xe tay ga Vespa GTS 310 Edizione Ottantesimo được sản xuất giới hạn 1.946 chiếc, với các chi tiết khác biệt so với các mẫu Vespa kỷ niệm 80 năm khác.
Mẫu môtô điện Flying Flea C6 của Royal Enfield vừa lộ diện tại Việt Nam thông qua dữ liệu đăng ký kiểu dáng, với thiết kế hoài cổ, lăn bánh tối đa 154 km/sạc.
Công cụ AI giúp Gmail, Drive và Sheets hoạt động tự động đã gây tiếng vang lớn, nhưng tác giả của nó lại bị Google sa thải đầy bất ngờ.
Hãng Hyundai đã chính thức ra mắt thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới của mẫu sedan Avante 2027 tại Hàn Quốc. Tại một số thị trường khác, xe có tên là Hyundai Elantra.
Chuyên gia Android cảnh báo 5 ứng dụng phổ biến tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và nhiều tính năng đã trở nên không còn cần thiết.
Suzuki SUI 2026 vừa ra mắt tại Đài Loan, mẫu xe ga này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 47,18km/lít kèm giá bán 77.000 Tân Đài tệ (khoảng 63,9 triệu đồng)
Từ một canh bạc bị hoài nghi đến cú bứt phá lịch sử, chip HBM đã giúp SK Hynix vượt mặt Samsung, trở thành công ty giá trị nhất Hàn Quốc.
Sau 8 tháng kể từ khi được ra mắt, mẫu superbike Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Thế hệ mới ra mắt giảm hàng trăm triệu so với đời cũ.
Sau Thái Lan và Indonesia, đến lượt Malaysia đón nhận mẫu SUV điện cỡ nhỏ Suzuki eVitara. Xe có giá bán 188.000 RM (khoảng 1,22 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm.
Fujihome 2026 ra mắt 4 mẫu điều hòa di động mới với nhiều nâng cấp về làm lạnh, tiết kiệm điện và độ ồn, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng.
Không còn chatbot hay lập trình, OpenAI, Anthropic và DeepMind đang đổ hàng tỷ USD vào y sinh, mở ra cuộc đua AI lớn nhất thập kỷ.
Loạt xe Mazda 6e đã cập cảng Thái Lan để chuẩn bị bàn giao, làm dấy lên câu hỏi liệu mẫu sedan điện này có về Việt Nam nhằm thay thế Mazda6 đã ngừng bán?
Mặc dù BYD M9 (Linghui M9) bản chạy dịch vụ đã xuất hiện tại các showroom trên toàn Trung Quốc nhưng hãng xe này vẫn chưa công bố giá bán chính thức.
Những tin nhắn bất thường trên điện thoại có thể là dấu hiệu thiết bị bị cài phần mềm gián điệp, đe dọa nghiêm trọng đến dữ liệu cá nhân.
Honda City facelift 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với bản sedan 4 cửa và hatchback 5 cửa. Xe được điều chỉnh mạnh về thiết kế, bổ sung nhiều trang bị mới...
Sau hơn 20 năm ngủ quên, RF Online chính thức trở lại với RF Online Next, sở hữu đồ họa Unreal Engine 5 và chiến trường quy mô lớn gây sốt.