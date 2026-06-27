Căn phòng bí ẩn trong biệt thự Pompeii ở Ý

Căn phòng diện tích 16m2, chứa ba chiếc giường gỗ và các vật dụng khác, được phát hiện ở tàn tích biệt thự Pompeii của Ý. Hai trong số ba chiếc giường dài 1,7m, trong khi chiếc thứ ba chỉ dài 1,4m, cho thấy căn phòng có thể được sử dụng bởi một gia đình nô lệ nhỏ.

Căn phòng được bảo tồn rất tốt, chứa ba chiếc giường gỗ và một loạt các vật dụng khác bao gồm bình gốm, bình đựng nước và một chiếc bô.

Căn phòng được khai quật tại biệt thự Pompeii hé lộ cuộc sống thường nhật của nô lệ. Ảnh: @SCMP.

“Phát hiện quan trọng mới này làm phong phú thêm hiểu biết của chúng ta về cuộc sống thường nhật của người dân Pompeii cổ đại, đặc biệt là tầng lớp nô lệ trong xã hội mà chúng ta vẫn còn biết rất ít,” Bộ trưởng Văn hóa Ý Dario Franceschini cho biết trong một tuyên bố.

Điều thú vị là các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về song sắt, khóa hoặc xích. Theo các giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, sự kiểm soát có lẽ được duy trì thông qua tổ chức nội bộ của chế độ nô lệ hơn là các rào cản trói buộc vật lý.

Theo luật La Mã ở Pompeii cổ xưa, nô lệ được coi là tài sản và không có tư cách pháp nhân.