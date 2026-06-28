Tận mục hộp sọ của 'quái vật biển' tại Peru

Tại sa mạc Ocucaje của Peru, các chuyên gia khai quật được hộp sọ được bảo quản cực kỳ tốt, có niên đại 36 triệu năm của một loài Basilosaurus cổ đại.

Cụ thể, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được hộp sọ của một loài động vật ăn thịt biển hung dữ, tổ tiên cổ đại của loài cá voi hiện đại, từng sinh sống trong một đại dương thời tiền sử bao phủ một phần lãnh thổ Peru ngày nay.

Theo lời Rodolfo Salas, trưởng khoa cổ sinh vật học tại Đại học Quốc gia San Marcos của Peru, tại một cuộc họp báo, hộp sọ được bảo quản tốt, có niên đại khoảng 36 triệu năm, đã được khai quật nguyên vẹn từ tảng đá khô cằn ở sa mạc Ocucaje phía nam Peru, với những hàng răng dài và nhọn.

Tại sa mạc Ocucaje của Peru, các chuyên gia khai quật được hộp sọ được bảo quản cực kỳ tốt, có niên đại 36 triệu năm của một loài Basilosaurus cổ đại. Ảnh: @SCMP.

Các nhà khoa học cho rằng, loài động vật có vú cổ đại này là một loài basilosaurus, thuộc họ cá voi sống dưới nước, mà hậu duệ hiện đại của chúng bao gồm cá voi, cá heo và cá voi nhỏ.

Thân hình dài của Basilosaurus giúp nó có thể di chuyển giống như một con rắn khổng lồ dưới nước. Loài thú săn mồi này có thể dài khoảng 12m, tương đương chiều cao của một tòa nhà bốn tầng.

“Đó là một quái vật biển”, Salas nói, đồng thời cho biết thêm, hộp sọ hiện đã được trưng bày tại bảo tàng của Đại học Quốc gia San Marcos.