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Kho tri thức

Loài hoa vừa đẹp vừa ăn được, ví như 'bẫy sinh học' trong khu vườn

Mang vẻ đẹp rực rỡ như những chiếc đèn lồng tí hon, sen cạn là loài hoa vừa quyến rũ khu vườn vừa xuất hiện đầy hấp dẫn trên bàn ăn.

T.B (tổng hợp)

Sen cạn (Tropaeolum majus) là loài cây thân thảo có nguồn gốc từ vùng núi Andes ở Nam Mỹ, đặc biệt phổ biến tại Peru và Bolivia. Mặc dù mang tên “sen”, loài cây này hoàn toàn không có họ hàng với hoa sen quen thuộc ở châu Á. Tên gọi xuất phát từ hình dạng lá tròn giống lá sen và khả năng sinh trưởng trên cạn, tạo nên cái tên dân dã đầy thú vị.

Ảnh: zollinger

Điểm nổi bật nhất của sen cạn là những bông hoa có màu sắc vô cùng rực rỡ. Hoa thường mang các sắc vàng, cam, đỏ hoặc pha trộn nhiều màu trên cùng một cánh hoa. Năm cánh hoa mềm mại xòe rộng như những chiếc quạt nhỏ, phía sau kéo dài thành một ống mật cong đặc trưng. Khi nở rộ, cả bụi cây giống như được phủ kín bởi hàng chục ngọn lửa nhỏ lung linh giữa nền lá xanh mướt.

Ảnh: hcountrylife.co

Không chỉ đẹp, sen cạn còn là một loài cây ăn được. Lá, hoa và hạt non đều có thể sử dụng trong ẩm thực. Hoa sen cạn có vị hơi cay nhẹ, gợi nhớ đến cải xoong hoặc củ cải non. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, những cánh hoa đầy màu sắc thường được dùng để trang trí salad, bánh ngọt hoặc các món khai vị. Hạt xanh của cây thậm chí còn được ngâm chua để thay thế nụ bạch hoa (caper) trong một số công thức nấu ăn.

Ảnh: dzukijostv

Một điều thú vị khác là sen cạn từ lâu đã được xem như “người bạn đồng hành” của người làm vườn. Nhiều loài côn trùng gây hại như rệp mềm đặc biệt yêu thích cây này. Vì vậy, người ta thường trồng sen cạn gần rau màu để thu hút sâu hại tập trung vào nó thay vì tấn công cây trồng chính. Phương pháp này được gọi là “cây bẫy”, một kỹ thuật sinh học thân thiện với môi trường được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp hữu cơ.

Sen cạn cũng nổi tiếng nhờ khả năng thích nghi mạnh mẽ. Cây có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau và thường ra hoa nhiều hơn khi đất không quá màu mỡ. Nếu được cung cấp quá nhiều phân bón, cây sẽ phát triển lá xanh tốt nhưng lại giảm số lượng hoa. Chính đặc điểm này khiến sen cạn trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người mới tập làm vườn.

Ngoài giá trị cảnh quan và ẩm thực, sen cạn còn chứa hàm lượng đáng kể vitamin C, lutein và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Từ nhiều thế kỷ trước, người dân bản địa Nam Mỹ đã sử dụng cây trong y học dân gian để hỗ trợ điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn nhẹ.

Ngày nay, sen cạn xuất hiện trong các khu vườn trên khắp thế giới như một biểu tượng của sự giản dị nhưng đầy sức sống. Với những bông hoa rực rỡ, khả năng ăn được và sức sống mạnh mẽ, loài cây này chứng minh rằng đôi khi vẻ đẹp và tính hữu ích có thể hội tụ hoàn hảo trong cùng một sinh vật.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Hoa sen cạn và vẻ đẹp rực rỡ #Sen cạn trong ẩm thực và trang trí #Vai trò cây bẫy sinh học trong nông nghiệp hữu cơ #Khả năng thích nghi và phát triển của sen cạn #Lợi ích sức khỏe và y học dân gian từ sen cạn

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