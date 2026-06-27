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Kho tri thức

Kỳ thú công nghệ chạm khắc trên bức phù điêu đá cổ 1.000 năm tuổi

Bức phù điêu đá cổ khổng lồ cho thấy kỹ thuật chạm khắc tinh xảo có cách đây từ 1.000 năm trước.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Trải dài hơn 6 mét, với những đường cong uốn lượn trên gạch bao quanh một con ngựa thần thoại, những bức tranh tường gạch Trung Quốc này sẽ là một điểm nhấn tuyệt đẹp cho bất kỳ thành phố nào, nhưng chúng cũng có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi.

Có niên đại từ thời nhà Tống (khoảng năm 960 - đến năm 1.127 Sau Công Nguyên), chúng được các chuyên gia khai quật ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

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Bức phù điêu đá cổ khổng lồ cho thấy kỹ thuật chạm khắc tinh xảo có cách đây từ 1.000 năm trước. Ảnh: @SCMP.

Không giống như tranh tường hiện đại, nơi thiết kế được vẽ trên tường, những bức tranh tường cổ này được tạo ra bằng cách chạm khắc trên gạch. Điều đó có nghĩa là người xưa sẽ lấy từng viên gạch một và chạm khắc nó thành hình sóng, hình tròn hoặc các hình dạng ba chiều dường như vô nghĩa khi đứng riêng lẻ, nhưng khi lắp vào sẽ cho ra một tác phẩm tổng thể.

“Xét về quy mô, chủ đề và phong cách, các bức tranh tường bằng gạch này có thể được xem là đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống chế tác và trình độ chạm khắc cao nhất thời Bắc Tống”, Giáo sư Zheng Yan thuộc Trường Nghệ thuật Đại học Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Triều đại Bắc Tống được nhớ đến như là đỉnh cao nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại. Một trong những tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc đẹp nhất tên “Chim sẻ và tre”, được vẽ bởi một vị hoàng đế Bắc Tống vào thế kỷ 12, từng gây xôn xao giới khảo cổ học.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Bức phù điêu #đá #điêu khắc #công trình #nghệ thuật

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