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Kho tri thức

Vụ va chạm thảm khốc cách đây 4,4 tỷ năm trên Trái Đất

Một vụ va chạm thảm khốc cách đây 4,4 tỷ năm đã khai sinh ra sự sống trên Trái đất.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Sự sống trên Trái đất đã nhiều lần bị phá hủy bởi các tiểu hành tinh khổng lồ. Nhưng một nghiên cứu đã cho thấy, sự sống của chúng ta có thể đều nhờ vào một tiểu hành tinh sơ khai đã va chạm với Trái đất.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tiểu hành tinh sơ khai này có đường kính khoảng 4.800 km. Sau khi lõi hình thành, nó va chạm với Trái Đất, hợp nhất và mang theo các nguyên tố thiết yếu cho sự sống cũng như các tinh thể quý hiếm như kim cương.

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Một vụ va chạm thảm khốc cách đây 4,4 tỷ năm đã khai sinh ra sự sống trên Trái đất. Ảnh: @Ithome.

Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là sự sống trên Trái đất hoàn toàn phụ thuộc vào vụ va chạm ngẫu nhiên này từng xảy ra cách đây hàng tỷ năm trước.

Phát hiện này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết về sự hình thành Mặt Trăng, cho rằng Mặt Trăng được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm sau khi một hành tinh có tên Theia va chạm với Trái Đất.

Nhiều nhà khoa học tin rằng, sự sống, hay các chất phức tạp cấu thành nên sự sống như nước và axit amin, đã được các tiểu hành tinh và sao chổi mang đến Trái đất từ ​​ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng sự sống của chúng ta bắt nguồn từ một vụ va chạm dữ dội cách đây hàng tỷ năm.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Vụ va chạm #Trái Đất #tiểu hành tinh #sự sống #thiên thạch

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