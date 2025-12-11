Cận cảnh cầu vượt nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

Hải Dương sẽ khởi công Cầu vượt sông Thái Bình trước 20/8 Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ để khởi công một số công trình lớn trước ngày 20/8. Trong đó có cầu vượt sông Thái Bình.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo như trên khi chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh này và kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm 2025.