Cận cảnh cầu vượt nút giao An Phú dự kiến thông xe trong năm nay

Hải Dương sẽ khởi công Cầu vượt sông Thái Bình trước 20/8
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ để khởi công một số công trình lớn trước ngày 20/8. Trong đó có cầu vượt sông Thái Bình.
|Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Đầu tư gần 880 tỷ làm cầu vượt nút giao Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu vượt 4 làn xe tại nút giao đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) và Quốc lộ 6.
