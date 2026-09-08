Cận cảnh cầu đường bộ đầu tiên Nga - Triều Tiên vừa khánh thành

Nga và Triều Tiên mới đây khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước.

AP đưa tin, ngày 7/9, Nga và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước - sự kiện được hai quốc gia hoan nghênh là động thái thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Theo tuyên bố của Chính phủ Nga, cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumen ở biên giới Nga - Triều Tiên này dài 1 km, có 2 làn xe và cho phép tối đa 300 xe đi qua mỗi ngày.

Trong bức ảnh do Chính quyền vùng Primorsky Krai công bố ngày 7/9/2026, các phương tiện giao thông đang di chuyển qua cây cầu mới nối liền Nga và Triều Tiên. Ảnh: Dmitry Ignatenko/Chính quyền vùng Primorsky Krai/AP.

"Cây cầu này nối liền thành phố Rason của Triều Tiên và thành phố Khasan của Nga. Đây là 2 thành phố biên giới của 2 nước", nguồn tin cho hay.

Lễ khánh thành cây cầu diễn ra tại 2 thành phố biên giới của 2 nước. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song tham dự sự kiện qua hình thức trực tuyến.

"Tôi tin chắc rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải gần biên giới sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hơn nữa của hợp tác thương mại, kinh tế, công nghệ, khoa học và văn hóa giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, Thủ tướng Nga Mishustin phát biểu.

Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song nhấn mạnh rằng việc khánh thành cây cầu là “một sự kiện quan trọng, tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương nói chung”.

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