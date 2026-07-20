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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Nga Putin ca ngợi mối quan hệ song phương với Triều Tiên

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Ngoại trưởng Choe Son Hui đã lên đường đến Nga vào ngày 18/7 theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Điện Kremlin hôm 19/7, ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương giữa hai nước và bày tỏ lòng biết ơn đối với giới lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên vì sự ủng hộ của họ dành cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Bà Choe nói với ông Putin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “phát triển toàn diện” mối quan hệ với Nga.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/Điện Kremlin/AP.

Những năm gần đây, ông Kim Jong Un luôn coi Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến vùng Viễn Đông của Nga để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin vào năm 2019 và 2023. Ông Putin đã mời ông Kim Jong Un đến thăm Nga một lần nữa trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào tháng 6/2024.

Chuyến thăm Moscow mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã làm dấy lên suy đoán rằng bà có thể đang phối hợp với phía Nga để lên kế hoạch cho một chuyến thăm Nga tiềm năng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
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