Các nhà nghiên cứu đo khối lượng lỗ đen khủng- gã khổng lồ vũ trụ

Các chuyên gia phát hiện gã khổng lồ vũ trụ. Đó là một trong những lỗ đen lớn nhất từng được tìm thấy có khối lượng tương đương 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đo được một lỗ đen khổng lồ với khối lượng gấp 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời, khiến nó được coi là một trong những lỗ đen lớn nhất từng được phát hiện. Phát hiện này không chỉ gây chấn động cộng đồng vũ trụ học, mà còn mở ra những phương pháp mới để phát hiện các lỗ đen "ngủ yên".

Trang Space.com đưa tin rằng, lỗ đen siêu khối lượng này nằm trong một thiên hà khổng lồ cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Theo tác giả nghiên cứu Thomas Collett, khối lượng của lỗ đen này nằm vào "top 10 lỗ đen lớn nhất trong lịch sử thiên văn vũ trụ”. Đáng chú ý, đây là một lỗ đen "ngủ đông", nghĩa là nó không chủ động tiêu thụ vật chất. Nó tồn tại trong một thiên hà thuộc hệ thống thiên hà Móng Ngựa Vũ Trụ.

Ảnh: @Space.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một phương pháp độc đáo để đo khối lượng của lỗ đen này, thay vì dựa vào trạng thái hoạt động của nó. Họ đã tận dụng trường hấp dẫn mạnh mẽ của lỗ đen, theo thuyết tương đối rộng của Einstein, làm biến dạng không gian thời gian. Khi ánh sáng từ một thiên hà nền đi qua một thiên hà phía trước chứa lỗ đen, ánh sáng bị biến dạng, tạo ra hiện tượng "thấu kính hấp dẫn". Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các phép đo thấu kính hấp dẫn này với các phép đo vận tốc cực cao của các ngôi sao gần lỗ đen để cuối cùng xác nhận sự tồn tại và kích thước khổng lồ của nó.

Khám phá này có ý nghĩa quan trọng vì nó chứng minh rằng, ngay cả những lỗ đen không hoạt động cũng có thể được phát hiện và đo đạc. Điều này mở ra những khả năng mới để tìm kiếm các lỗ đen siêu khối lượng "ngủ đông" khác trong vũ trụ. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng điều này để hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa các lỗ đen siêu khối lượng và các thiên hà chủ của chúng, cũng như cách lỗ đen đặc biệt này trở nên khổng lồ đến vậy.

Lỗ đen TON-618 nặng gấp 66 tỷ lần Mặt Trời- 'quái vật' hủy diệt sao

Lỗ đen lớn nhất có thể quan sát được trong vũ trụ: TON-618, với khối lượng gấp 66 tỷ lần khối lượng Mặt Trời gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Mặt trời có thể chứa tới 1,3 triệu Trái đất. Lỗ đen siêu khối lượng Sagittarius A* ở trung tâm Dải Ngân hà có khối lượng gấp 4 triệu lần khối lượng Mặt trời, nhưng nếu bị ném vào lỗ đen TON-618, tất cả những gì gọi là "to lớn" ở trên đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Ảnh: @Sohu.
Hành vi quái dị của lỗ đen cách Trái Đất 665 triệu năm ánh sáng

Một lỗ đen bí ẩn đã hồi sinh ba năm sau khi nuốt chửng một ngôi sao, rồi đột nhiên phun ra vật chất còn sót lại.

Các nhà thiên văn học đã chứng kiến ​​một vụ bùng phát ánh sáng từ một lỗ đen cách Trái Đất khoảng 665 triệu năm ánh sáng, khi nó xé toạc một ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên, ba năm sau, lỗ đen này lại chiếu sáng vũ trụ mà không có dấu hiệu nuốt chửng thêm vật thể nào.

Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, vụ bùng phát này bắt nguồn từ ngôi sao mà nó đã nuốt chửng cách đây ba năm trước đó, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại phóng ra vật chất sau vài năm im lìm. Chưa ai từng chứng kiến ​​điều gì tương tự xảy ra trước đây.

Lỗ đen trong lõi 'chấm đỏ nhỏ' khiến các nhà khoa học kinh ngạc

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã phát hiện "vật thể đỏ" bí ẩn chỉ mới vài trăm triệu năm tuổi, cách Trái đất khoảng 1,18 tỷ năm ánh sáng.

"Chấm đỏ nhỏ" (tên ký hiệu khoa học là 3DHST-AEGIS-12014) nhưng sáng bất thường này phát ra tia X cường độ cao, khiến các nhà khoa học kinh ngạc bởi nó có thể là "giai đoạn phát triển âm thầm" của một lỗ đen siêu khối lượng.

Các nhà khoa học trước đây suy đoán rằng chúng là những thiên hà trẻ bị che khuất bởi bụi hoặc các vùng sao dày đặc, nhưng những quan sát mới đã bác bỏ lý thuyết đó. Tia X từ vật thể này (3DHST-AEGIS-12014) phát ra từ các vết nứt trong lớp khí dày đặc, cho thấy có một lỗ đen hoạt động ở lõi của nó.

