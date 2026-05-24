Các nhà nghiên cứu đo khối lượng lỗ đen khủng- gã khổng lồ vũ trụ

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đo được một lỗ đen khổng lồ với khối lượng gấp 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời, khiến nó được coi là một trong những lỗ đen lớn nhất từng được phát hiện. Phát hiện này không chỉ gây chấn động cộng đồng vũ trụ học, mà còn mở ra những phương pháp mới để phát hiện các lỗ đen "ngủ yên".

Trang Space.com đưa tin rằng, lỗ đen siêu khối lượng này nằm trong một thiên hà khổng lồ cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Theo tác giả nghiên cứu Thomas Collett, khối lượng của lỗ đen này nằm vào "top 10 lỗ đen lớn nhất trong lịch sử thiên văn vũ trụ”. Đáng chú ý, đây là một lỗ đen "ngủ đông", nghĩa là nó không chủ động tiêu thụ vật chất. Nó tồn tại trong một thiên hà thuộc hệ thống thiên hà Móng Ngựa Vũ Trụ.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một phương pháp độc đáo để đo khối lượng của lỗ đen này, thay vì dựa vào trạng thái hoạt động của nó. Họ đã tận dụng trường hấp dẫn mạnh mẽ của lỗ đen, theo thuyết tương đối rộng của Einstein, làm biến dạng không gian thời gian. Khi ánh sáng từ một thiên hà nền đi qua một thiên hà phía trước chứa lỗ đen, ánh sáng bị biến dạng, tạo ra hiện tượng "thấu kính hấp dẫn". Nhóm nghiên cứu đã kết hợp các phép đo thấu kính hấp dẫn này với các phép đo vận tốc cực cao của các ngôi sao gần lỗ đen để cuối cùng xác nhận sự tồn tại và kích thước khổng lồ của nó.

Khám phá này có ý nghĩa quan trọng vì nó chứng minh rằng, ngay cả những lỗ đen không hoạt động cũng có thể được phát hiện và đo đạc. Điều này mở ra những khả năng mới để tìm kiếm các lỗ đen siêu khối lượng "ngủ đông" khác trong vũ trụ. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng điều này để hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa các lỗ đen siêu khối lượng và các thiên hà chủ của chúng, cũng như cách lỗ đen đặc biệt này trở nên khổng lồ đến vậy.