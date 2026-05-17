Lỗ đen trong lõi 'chấm đỏ nhỏ' khiến các nhà khoa học kinh ngạc

"Chấm đỏ nhỏ" (tên ký hiệu khoa học là 3DHST-AEGIS-12014) nhưng sáng bất thường này phát ra tia X cường độ cao, khiến các nhà khoa học kinh ngạc bởi nó có thể là "giai đoạn phát triển âm thầm" của một lỗ đen siêu khối lượng.

Các nhà khoa học trước đây suy đoán rằng chúng là những thiên hà trẻ bị che khuất bởi bụi hoặc các vùng sao dày đặc, nhưng những quan sát mới đã bác bỏ lý thuyết đó. Tia X từ vật thể này (3DHST-AEGIS-12014) phát ra từ các vết nứt trong lớp khí dày đặc, cho thấy có một lỗ đen hoạt động ở lõi của nó.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Penn State cho biết, một lỗ đen siêu khối lượng được bao bọc bởi một đám mây khí hydro dày đặc, tạo nên hình dạng giống như một chấm đỏ nhỏ. Khí này hấp thụ tia cực tím và sau đó phát xạ lại trong vùng hồng ngoại, chỉ một lượng nhỏ tia X thoát ra ngoài, cho phép lỗ đen "ẩn mình" và nhanh chóng tích tụ vật chất.

Ảnh: @NASA.

Vật thể màu đỏ này đang trong "giai đoạn chuyển tiếp": khí của nó đang dần loãng, tia X tăng lên và nó sắp biến đổi thành một lỗ đen siêu khối lượng điển hình. Nếu được xác nhận, điều này sẽ viết lại lịch sử về nguồn gốc của lỗ đen.

Các chuyên gia hào hứng tuyên bố: "Đây có thể là một bước đột phá trong việc giải đáp một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên văn học!".

Khi kính viễn vọng không gian JWST cung cấp độ phân giải cao hơn và nhiều dữ liệu hơn từ chấm đỏ nhỏ bé này được thu thập, cộng đồng khoa học đang xác minh giả thuyết về lỗ đen siêu khối lượng. Những chấm đỏ nhỏ bé này không chỉ nằm trong số những vật thể dữ dội nhất trong vũ trụ, mà còn có thể hé lộ những bí mật đằng sau sự hình thành của các lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm các thiên hà.