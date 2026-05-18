Hành vi quái dị của lỗ đen cách Trái Đất 665 triệu năm ánh sáng

Một lỗ đen bí ẩn đã hồi sinh ba năm sau khi nuốt chửng một ngôi sao, rồi đột nhiên phun ra vật chất còn sót lại.

Các nhà thiên văn học đã chứng kiến ​​một vụ bùng phát ánh sáng từ một lỗ đen cách Trái Đất khoảng 665 triệu năm ánh sáng, khi nó xé toạc một ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên, ba năm sau, lỗ đen này lại chiếu sáng vũ trụ mà không có dấu hiệu nuốt chửng thêm vật thể nào.

Các nhà thiên văn học chỉ ra rằng, vụ bùng phát này bắt nguồn từ ngôi sao mà nó đã nuốt chửng cách đây ba năm trước đó, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại phóng ra vật chất sau vài năm im lìm. Chưa ai từng chứng kiến ​​điều gì tương tự xảy ra trước đây.

Ảnh: @Space.

Theo Khoa Vật lý thuộc Đại học Quốc gia Thanh Hoa (Trung Quốc), khi một ngôi sao không may mắn tiến quá gần lỗ đen ở trung tâm một thiên hà, lực hấp dẫn mạnh mẽ tạo ra bởi lực thủy triều có thể xé toạc ngôi sao đó. Sự kiện thảm khốc này được gọi là sự kiện phá vỡ do lực thủy triều (TDE).

Trong quá trình này, khoảng một nửa mảnh vụn sao sẽ bị hút vào lỗ đen, tạo ra ánh sáng chói lóa chiếu sáng toàn bộ thiên hà; trong một số trường hợp, lỗ đen cũng sẽ phát ra một dòng hạt di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Các mô hình lý thuyết tính toán rằng, khối lượng của ngôi sao này chỉ bằng một phần mười khối lượng Mặt Trời. Sự phá vỡ do lực hấp dẫn gây ra bởi vật chất bị lỗ đen phóng ra sau khi xé toạc thiên thể đã biến mất sau khi được theo dõi bằng ánh sáng nhìn thấy trong vài tháng.

Tuy nhiên, ba năm sau, lỗ đen này lại đột nhiên phóng ra một lượng vật chất khổng lồ với tốc độ bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học chứng kiến ​​một khoảng thời gian dài như vậy giữa lúc lỗ đen hút vật chất và lúc phóng ra.

Các nhà khoa học hiện chưa biết tại sao lỗ đen lại trì hoãn việc phóng vật chất trong nhiều năm như vậy. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục tìm hiểu xem liệu hiện tượng này có thường xuyên xảy ra ở các lỗ đen khác hay không và để hiểu rõ hơn về hành vi hấp thụ vật chất của lỗ đen.