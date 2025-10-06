Hà Nội

Xã hội

Các bị can vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 gây lãng phí 762 tỷ

Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Hải Ninh

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

23-432.jpg
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh.

Cụ thể, khởi tố 1 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự; Khởi tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

