Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Chiều 6/10, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn xoay quanh doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Cơ quan điều tra đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế... đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân công nghệ nổi tiếng tại Việt Nam. Ông được biết đến rộng rãi với vai trò “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam .

Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Ông Bình hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được quảng bá là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT – một loại tiền số neo theo giá đồng Việt Nam. Dù thời điểm đó tài sản số chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, dự án vẫn thu hút sự chú ý lớn trong cộng đồng đầu tư trong nước.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx lao dốc, mất tới 99% giá trị. Website và các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ được đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng token mới cũng nhanh chóng mất giá, giảm khoảng 95% so với mức đỉnh.

Sau thời gian dài im ắng, ngày 24/9 vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình bất ngờ lên tiếng bình luận trở lại về dự án AntEx.