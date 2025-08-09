Hà Nội

Cà Mau: Hàng loạt gói thầu vắng bóng nhà thầu cạnh tranh?

Hàng loạt gói thầu duy tu, sửa chữa bờ bao trị giá tiền tỷ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự.

Hữu Thông

Trong một ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau mở thầu nhiều gói thầu xây lắp nhưng tất cả đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia. Dưới đây là chi tiết về giá dự toán, giá dự thầu và tỷ lệ giảm giá của từng gói thầu:

  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm:
    • Giá dự toán: 4,904 tỷ đồng.
    • Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH xây dựng Chánh Tâm.
    • Giá dự thầu: 4,899 tỷ đồng.
    • Giá dự thầu sau giảm giá: 4,899 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa Bờ bao kênh Kiểm Lâm - Đìa Sậy:
    • Giá dự toán: 4,502 tỷ đồng.
    • Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Minh Khá.
    • Giá dự thầu: 4,502 tỷ đồng.
    • Giá dự thầu sau giảm giá: 4,475 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0,6% so với giá dự thầu).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao Rạch Thọ:
    • Giá dự toán: 4,156 tỷ đồng.
    • Nhà thầu tham dự: Liên danh Công ty TNHH xây dựng công trình Nam Cà Mau - Công ty TNHH Thế Dân.
    • Giá dự thầu: 4,150 tỷ đồng.
    • Giá dự thầu sau giảm giá: 4,150 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm:
    • Giá dự toán: 8,105 tỷ đồng.
    • Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Cao Gia Tiến.
    • Giá dự thầu: 8,102 tỷ đồng.

Giá dự thầu sau giảm giá: 8,008 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 1,16% so với giá dự thầu)

bb.png
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò) là 1 trong nhiều gói thầu của Sở NN&MT Cà mau chỉ có 1 nhà thầu tham dự.
  • Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao kênh Minh Điền:
    • Giá dự toán: 3,786 tỷ đồng.
    • Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Đại Hưng.
    • Giá dự thầu: 3,785 tỷ đồng.
    • Giá dự thầu sau giảm giá: 3,785 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).

Mặc dù Luật Đấu thầu không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự, nhưng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả, làm giảm khả năng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Để làm rõ hơn vấn đề đã nêu, Báo Tri thức và Cuộc sống mời quý độc giả cùng tìm hiểu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, nhằm làm rõ liệu có rào cản vô hình nào đang là nguyên nhân chính khiến các gói thầu kém cạnh tranh hay không.

#gói thầu Cà Mau #đấu thầu xây dựng #nhà thầu duy nhất #minh bạch đấu thầu #tăng cường cạnh tranh #kênh bờ bao Cà Mau

Bài liên quan

Bạn đọc

Gian lận hồ sơ thuế: Công ty Bắc Việt bị cấm thầu 3 năm

Công ty Bắc Việt bị Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cấm thầu 3 năm, tịch thu bảo đảm dự thầu do gian lận xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế...

Ngày 14/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-BVP về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.

qd.png
Một phần quyết định số 1348/QĐ-BVP của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.
Xem chi tiết

Bạn đọc

Thành Trung góp mặt cả hai gói thầu thủy lợi tại Cà Mau

Hai gói thầu do Sở NN&MT Cà Mau mời thầu đều có Thành Trung tham dự. Một gói không đối thủ, một gói cạnh tranh nhẹ, hiện vẫn đang chờ xét thầu.

Ngày 14/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã tiến hành mở thầu hai gói xây lắp trọng điểm trong lĩnh vực thủy lợi gồm: Gói thầu số 06 - Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Trâu Trắng và Gói thầu số 06 - Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Bào Tròn. Cả hai gói đều tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Điểm đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thành Trung có mặt tại cả hai gói thầu. Trong đó, gói Kênh Trâu Trắng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, trong khi gói còn lại ghi nhận sự cạnh tranh nhẹ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu Mầm non Hoa Sen: Cuộc đua giữa “ông lớn” và nhà thầu địa phương

Gói thầu xây Trường Mầm non Hoa Sen (phường Sa Đéc, Đồng Tháp), cuộc cạnh tranh giữa Công ty Bạch Đằng và liên danh địa phương chào giá thấp hơn 5,4 tỷ đồng.

Gói thầu số 01: “Trường Mầm non Hoa Sen; hạng mục: Xây dựng mới” do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai nhà thầu có tên tuổi trên thị trường xây lắp. Với giá dự toán hơn 33,4 tỷ đồng, gói thầu mở vào sáng ngày 14/7/2025 chứng kiến màn so tài giữa một “ông lớn” giàu kinh nghiệm và một “người quen” địa phương có thế mạnh về giá.

Theo biên bản mở thầu, hai đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu gồm:

Xem chi tiết

