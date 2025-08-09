Cà Mau: Hàng loạt gói thầu vắng bóng nhà thầu cạnh tranh?

Hàng loạt gói thầu duy tu, sửa chữa bờ bao trị giá tiền tỷ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự.

Trong một ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau mở thầu nhiều gói thầu xây lắp nhưng tất cả đều chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia. Dưới đây là chi tiết về giá dự toán, giá dự thầu và tỷ lệ giảm giá của từng gói thầu:

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Cây Mắm:

Giá dự toán: 4,904 tỷ đồng.



Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH xây dựng Chánh Tâm.



Giá dự thầu: 4,899 tỷ đồng.



Giá dự thầu sau giảm giá: 4,899 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa Bờ bao kênh Kiểm Lâm - Đìa Sậy:

Giá dự toán: 4,502 tỷ đồng.



Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Minh Khá.



Giá dự thầu: 4,502 tỷ đồng.



Giá dự thầu sau giảm giá: 4,475 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0,6% so với giá dự thầu).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao Rạch Thọ:

Giá dự toán: 4,156 tỷ đồng.



Nhà thầu tham dự: Liên danh Công ty TNHH xây dựng công trình Nam Cà Mau - Công ty TNHH Thế Dân.



Giá dự thầu: 4,150 tỷ đồng.



Giá dự thầu sau giảm giá: 4,150 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm:

Giá dự toán: 8,105 tỷ đồng.



Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Cao Gia Tiến.



Giá dự thầu: 8,102 tỷ đồng.

Giá dự thầu sau giảm giá: 8,008 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 1,16% so với giá dự thầu)

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến đường xóm nhánh ấp Xẻo Mắm (từ lộ cấp VI đến cầu Sắc Cò) là 1 trong nhiều gói thầu của Sở NN&MT Cà mau chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Gói thầu Duy tu, sửa chữa bờ bao kênh Minh Điền:

Giá dự toán: 3,786 tỷ đồng.



Nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Đại Hưng.



Giá dự thầu: 3,785 tỷ đồng.



Giá dự thầu sau giảm giá: 3,785 tỷ đồng (tỷ lệ giảm giá: 0% so với giá dự thầu).

Mặc dù Luật Đấu thầu không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự, nhưng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả, làm giảm khả năng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Để làm rõ hơn vấn đề đã nêu, Báo Tri thức và Cuộc sống mời quý độc giả cùng tìm hiểu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, nhằm làm rõ liệu có rào cản vô hình nào đang là nguyên nhân chính khiến các gói thầu kém cạnh tranh hay không.