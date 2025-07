Gói thầu Mầm non Hoa Sen: Cuộc đua giữa “ông lớn” và nhà thầu địa phương

Gói thầu xây Trường Mầm non Hoa Sen (phường Sa Đéc, Đồng Tháp), cuộc cạnh tranh giữa Công ty Bạch Đằng và liên danh địa phương chào giá thấp hơn 5,4 tỷ đồng.

Gói thầu số 01: “Trường Mầm non Hoa Sen; hạng mục: Xây dựng mới” do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của hai nhà thầu có tên tuổi trên thị trường xây lắp. Với giá dự toán hơn 33,4 tỷ đồng, gói thầu mở vào sáng ngày 14/7/2025 chứng kiến màn so tài giữa một “ông lớn” giàu kinh nghiệm và một “người quen” địa phương có thế mạnh về giá.

Theo biên bản mở thầu, hai đơn vị đã nộp hồ sơ dự thầu gồm:

Liên danh Thi công Mầm non Hoa Sen, đại diện là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình (MST: 1400366681), và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng (MST: 0101336694) Cả hai nhà thầu đều đáp ứng hồ sơ hợp lệ, mở ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý về giá và năng lực thực hiện.

So kè về giá: Liên danh Thanh Bình tạo chênh lệch đáng kể

Liên danh Thi công Mầm non Hoa Sen đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 27,016 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 19,04% so với giá gói thầu. Trong khi đó, Công ty Bạch Đằng chào giá 32,428 tỷ đồng, gần sát với giá dự toán và không ghi nhận mức giảm giá nào.

Với mức chênh lệch lên đến 5,4 tỷ đồng, liên danh có đại diện là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình đang sở hữu lợi thế rõ ràng về giá – một yếu tố thường được cân nhắc trong các dự án sử dụng vốn ngân sách.

So sánh năng lực:

Công ty TNHH MTV Bạch Đằng: Được thành lập từ năm 2005, Bạch Đằng là nhà thầu lớn với 114 gói thầu trúng trên tổng số 187 gói đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu vượt 1.137 tỷ đồng. Trong đó, hơn 766 tỷ đồng là trúng thầu độc lập. Công ty sở hữu chứng chỉ năng lực trong nhiều lĩnh vực như thi công công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, giao thông...

Hoạt động trải dài trên 23 tỉnh, thành, Bạch Đằng là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, thường có tỷ lệ trúng sát với giá dự toán (99,87%), cho thấy chiến lược chào giá ổn định, ít biến động.

Tuy nhiên, điểm trừ là đơn vị này từng bị xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu và gần đây có xu hướng trượt một số gói xây lắp và PCCC.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình: Thành lập từ năm 2000, Thanh Bình là doanh nghiệp quy mô nhỏ, chủ yếu hoạt động tại Đồng Tháp. Với 21 gói trúng thầu trên tổng số 53 lần tham gia, tỷ lệ trúng của doanh nghiệp đạt khoảng 40%, tổng giá trị các gói trúng hơn 231 tỷ đồng.

Khác với Bạch Đằng, Thanh Bình có xu hướng chào giá thấp hơn nhiều so với giá dự toán (trung bình 89,56%), nhằm tăng tính cạnh tranh. Tỷ lệ chào giá thấp nhất từng ghi nhận là 73,86%. Doanh nghiệp chưa từng bị xử phạt liên quan đến đấu thầu, là một điểm cộng về tuân thủ quy định.

Phạm vi hoạt động tuy giới hạn trong địa phương, nhưng việc tham gia liên danh trong gói thầu Mầm non Hoa Sen có thể là chiến lược để nâng cao năng lực và tạo bước đệm vươn ra ngoài tỉnh.

Bài toán lựa chọn: Giá rẻ hay kinh nghiệm?

Cuộc đua tại gói thầu xây dựng Trường Mầm non Hoa Sen đặt Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Sa Đéc trước bài toán không đơn giản. Về giá, Liên danh Thanh Bình là ứng viên nặng ký với tỷ lệ tiết kiệm cao, góp phần giảm áp lực ngân sách. Trong khi đó, Bạch Đằng lại có bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính mạnh và phạm vi hoạt động rộng.

Câu hỏi đặt ra là: chủ đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn một nhà thầu "đã quen việc lớn" hay đặt niềm tin vào phương án có khả năng tiết kiệm ngân sách đến gần 20%?

Kết quả cuối cùng của gói thầu này sẽ phản ánh xu hướng đánh giá ưu tiên trong lựa chọn nhà thầu hiện nay: kinh nghiệm – ổn định hay linh hoạt – tiết kiệm?

Tình hình kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.