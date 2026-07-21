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Số hóa - Xe

BYD Qin Plus DM-i bị điều tra vì cháy rụi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Một vụ tai nạn liên hoàn tại Thành Đô, Trung Quốc đã khiến chiếc xe điện BYD Qin Plus DM-i cháy rụi, rất may tài xế và hành khách trên xe đã kịp thoát ra ngoài.

Thảo Nguyễn

Một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 3 phương tiện đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3, thuộc quận Kim Nới, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sự việc khiến chiếc sedan hybrid cắm điện (PHEV) BYD Qin Plus DM-i bốc cháy hoàn toàn sau va chạm.

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BYD Qin Plus DM-i bị điều tra vì cháy rụi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo báo cáo sơ bộ từ Sở CSGT quận Kim Nới (Thành Đô) và tường trình của chủ xe, sự việc xảy ra khi chiếc BYD Qin Plus DM-i bị một phương tiện đâm mạnh từ phía sau, dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn giữa 3 xe.

Trong vụ tai nạn này, hệ thống túi khí phía trước và túi khí rèm hai bên của xe BYD đã kích hoạt sau va chạm, tuy nhiên do hệ thống cửa xe bị kẹt không thể mở cơ học hoặc tự động sau va chạm, tài xế và hành khách ngồi ghế trước sau khi hồi tỉnh đã trèo ra ngoài qua cửa sổ xe. Cả hai thoát ra an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ cabin.

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Sự việc xảy ra khi chiếc BYD Qin Plus DM-i bị một phương tiện đâm mạnh từ phía sau, dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn giữa 3 xe.

Thông tin cuối cùng là vụ việc không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho dù thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của những người trên 2 phương tiện còn lại chưa được công bố.

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Vụ cháy xe hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Cơ quan quản lý giao thông địa phương hiện chưa đưa ra kết luận kỹ thuật chính thức. Nguồn phát cháy liệu có liên quan đến hệ thống nhiên liệu, bộ pin cao áp hay hệ thống chập điện cơ khí hay không vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Sự cố cháy xe tại Thành Đô xảy ra trong bối cảnh Qin Plus vẫn giữ vai trò dòng xe chiến lược về mặt doanh số của BYD. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, tính riêng trong tháng 6/2026, dòng xe Qin Plus ghi nhận 13.726 xe bàn giao tại thị trường Trung Quốc, đóng góp 7,7% vào tổng doanh số của hãng và đứng thứ 4 trong danh mục sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu này.

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