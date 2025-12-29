Hà Nội

Xã hội

Bóc gỡ đường dây buôn bán thuốc lá giả sản xuất từ Campuchia

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xoá thành công đường dây sản xuất thuốc lá giả tại Campuchia, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 29/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, gồm: Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) và Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TP.HCM) về tội “Buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 18/12, tại xã Can Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC 03) Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện hai ô tô mang BKS: 29H-722.27; 38C-201.57 do anh V.T.N (SN 1981) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá. Trong đó, xe do anh V.T.N điều khiển chở 20 thùng, xe do Nguyễn Đức Thọ điều khiển chở 55 thùng.

gia-1-08514860.jpg
Các đối tượng...

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Đức Thọ khai nhận mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngày 22/12, cơ quan Công an bắt giữ 2 người chủ chốt là Bùi Thị Búp và Lương Trần Thùy Trang. Đồng thời, một mũi trinh sát khác kịp thời bắt giữ Lãnh Văn Long và Nguyễn Hải Chiều.

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng.

6951ed40d28bf.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lương Trần Thùy Trang người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm. Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Qua điều tra cho thấy, số thuốc lá trong vụ án giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam nhưng được sản xuất tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
