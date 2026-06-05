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Bạn đọc - Phản biện

Bộ Y tế cảnh báo không sử dụng 2 lô sản phẩm của thương hiệu Nature’s Own

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own.

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 04/6/2026, Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature’s Own sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm.

TGA nhấn mạnh rằng mảnh kính (nếu có) không nằm trong viên uống, mà có thể xuất hiện trong chai đựng. Hai sản phẩm bị thu hồi cụ thể gồm Nature’s Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin (loại 320 viên), số lô 1662937 và có hạn sử dụng tháng 4/2028 và Nature’s Own Magnesium Glycinate 1150mg (loại 300 viên), số lô 1665576 và cũng có hạn sử dụng là tháng 4/2028. Hai sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và được bán rộng rãi tại Australia từ ngày 7/5/2026.

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến của Nature’s Own bị thu hồi - Ảnh: TGA

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng phổ biến của Nature’s Own bị thu hồi - Ảnh: TGA

Qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho các sản phẩm nêu trên.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, ngày 4/6/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố (Công văn số 999/ATTP-SP) đề nghị:
Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên; Làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên; Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/6/2026.

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#Bộ Y tế #Nature’s Own #thu hồi #thực phẩm chức năng #an toàn thực phẩm #Australia

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