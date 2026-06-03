XMEN Việt Nam lên tiếng sau thông tin 2 mỹ phẩm bị Cục Quản lý dược thu hồi

Sau thông tin hai lô sản phẩm sữa tắm Xmen for Boss Intense và nước rửa tay Botanika bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc, ngày 2/6, công ty Marico South East Asia (Marico SEA) đã chính thức lên tiếng.

Liên quan đến công văn số 2025/QLD-MP ngày 01/06/2026 của Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV), nhằm đảm bảo tính minh bạch, công ty cho biết, các sản phẩm X-Men for Boss và Botanika được sản xuất bởi Marico SEA, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Việt Nam và khu vực ASEAN. Hôm nay, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã yêu cầu thu hồi hai sản phẩm thuộc các lô sản xuất cụ thể, bao gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika – Chai 500g (Lô 706) và Sữa tắm nước hoa X-men for Boss Intense – Chai 180g (Lô D46).

Doanh nghiệp cho biết. một trong các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm có chứa Sodium Benzoate – một chất bảo quản được phê duyệt rộng rãi và an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, thành phần này chưa được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo quy định của Bộ Y tế, nồng độ Sodium Benzoate tối đa cho phép trong mỹ phẩm là 2,5%. Trong các lô sản phẩm nêu trên, hàm lượng Sodium Benzoate được ghi nhận chỉ ở mức 0,03% – thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng cho phép theo quy định hiện hành.

Marico SEA có dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam giới như dầu gội X-Men, sữa rửa mặt xmen, sữa tắm xmen, sáp vuốt tóc xmen và các sản phẩm chăm sóc tóc cho nam ... Ảnh nguồn https://x-men.com.vn/

Marico SEA khẳng định luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức kinh doanh và tuân thủ pháp lý. Với trách nhiệm trên, Công ty đã chủ động giải quyết một cách nhanh chóng và thận trọng ngay khi sự việc được ghi nhận. Ngay cả trước khi có thông báo chính thức của Cục quản lý Dược vào ngày 17/03/2026, Marico SEA đã chủ động tạm ngừng kinh doanh các lô sản phẩm liên quan và thông báo đến khách hàng cũng như đối tác để thu hồi các lô nêu trên. Việc thu hồi hai lô sản phẩm này đã được hoàn tất.

Đồng thời, Công ty đã tiến hành rà soát nội bộ và cập nhật đầy đủ các thông tin công bố trên nhãn sản phẩm liên quan (bao gồm Sodium Benzoate và Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone) nhằm đảm bảo việc công bố thông tin được đầy đủ, chính xác và minh bạch.

Quyết định thu hồi toàn quốc 2 lô mỹ phẩm Botanika và X-Men do công thức không đúng hồ sơ công bố

Công ty cam kết an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu và mong Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về điều này.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua email: cskh@marico.com để được hỗ trợ kịp thời.

Thông báo chính thức của Marico SEA trên trang facebook.com/XMENVietnamOfficial/

Công ty CP Marico South East Asia (Marico SEA) được thành lập từ năm 2011, có trụ sở chính tại TP HCM.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, trên trang web x-men.com.vn, Marico SEA giới thiệu là thành viên của Marico Limited, công ty đa quốc gia sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đầu trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại 25 thị trường mới nổi ở Châu Á, Châu Phi và Ấn Độ. Được trao cơ hội và quyền tự chủ, chúng tôi làm việc để tạo ra giá trị đột phá cho người tiêu dùng.

Công ty hiện đang dẫn đầu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam với X-Men và X-Men for Boss và thị trường thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với thương hiệu Thuận Phát. Trên hết, chúng tôi tự hào về hệ thống phân phối tốt nhất, dịch vụ khách hàng và thực thi hoàn hảo tại Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Trong đó X-Men – Thương hiệu chăm sóc cá nhân cho Nam giới số 1 tại Việt Nam.

Cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân nam giới, với 4 nhóm chính: chăm sóc tóc, chăm sóc da, sản phẩm khử mùi và sản phẩm tạo kiểu. Mang bên mình sức mạnh từ hương nước hoa nam tính mạnh mẽ.