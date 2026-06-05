Vì sao Công ty TNHH MTV Thanh Lam bị xử phạt nặng, thu hồi hàng chục mỹ phẩm?

Cục Quản lý Dược xử phạt công ty Thanh Lam vì vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm, thu hồi nhiều sản phẩm không phù hợp quy định pháp luật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam.

Theo Quyết định xử phạt, Cục Quản lý Dược cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính bao gồm:

Công ty kinh doanh sản phẩm là mỹ phẩm Pressensa Quality Dermal SolutionsDefencextra 80+ SPF, số tiếp nhận Phiếu công bố 269773/25/CBMP-QLD cấp ngày 24/03/2025 có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định.

Quyết định số 399/QĐ-XPHC ngày 29/5/2026 của Cục Quản lý Dược

Công ty kinh doanh mỹ phẩm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution (số tiếp nhận Phiếu công bố: 296258/25/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2025) có nhãn gốc ghi thông tin sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm mỹ phẩm, có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Ảnh minh họa/Internet

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam còn kinh doanh 18 sản phẩm là mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam bị cơ quan chức năng xác định có tình tiết tăng nặng hình phạt là có 18 sản phẩm mỹ phẩm cùng hành vi vi phạm,

Các hành vi trên của Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam vi phạm quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm c, khoản 21, Điều 2, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Căn cứ quy định pháp luật, Cục Quản lý Dược phạt Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam 195 triệu đồng, buộc doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm PressensaQuality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF. Buộc thu hồi và tiêu hủy 18 sản phẩm mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Danh sách 18 mỹ phẩm do Công ty TNHH Một thành viên Thanh Lam phân phối bị thu hồi.

​​Trước đó, ngày 14/5, hai sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Thanh Lam cũng bị Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 296258/25/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2025) và Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF (Số tiếp nhận Phiếu công bố 269773/25/CBMP-QLD cấp ngày 24/03/2025). Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm này có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt, đồng thời nội dung ghi công dụng trên nhãn không phù hợp với hồ sơ đăng ký.

Hai sản phẩm trên thuộc phân khúc mỹ phẩm chuyên biệt (kem chống nắng SPF 80+ và dưỡng tóc phục hồi), là phân khúc cạnh tranh cao với nhiều thương hiệu quốc tế lớn như La Roche-Posay, Anessa, TRESemmé.